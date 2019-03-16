Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı: Baş zanlı Brenton Tarrant mahkemeye çıkarıldı, cinayetle suçlandı

Elleri kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirilen Tarrant’a başka suçlamalar da yöneltilmesi bekleniyor.

Tarrant, 5 Nisan’da yeniden mahkeme önüne çıkacak. Yedi dakika arayla düzenlenen saldırılarla ilgili olarak Tarrant dışında iki kişi daha gözaltında. Bu kişilerin sabıka kaydı olmadığı açıklandı.

Yeni Zelanda polisi, saldırıları sadece bir kişinin düzenlediğini düşünüyor. Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, saldırılara birden fazla kişinin karıştığını destekleyecek bir kanıt görmediğini söyledi.

El Nur Camii’nde yerel saatle 13:40’ta silahlı. bir kişi aracını caminin giriş kapısına sürmüş, içeri girerek Cuma namazı için toplananlara ateş açmıştı. Bu dakikaları başına yerleştirdiği bir kameradan görüntüleyen saldırgan, adının Brenton Tarrant olduğunu söylemişti.

Saldırgan daha sonra çevredeki kadınlara ve çocuklara da ateş açarken görülüyordu.

Hayatını kaybedenlerden birinin kimliği açıklandı

Saldırılarda yaşamını yitirenlerden adı kamuoyuna açıklanan ilk kişi, 1980’li yıllarda Afghanistan’dan Yeni Zelanda’ya göç eden 71 yaşındaki Daoud Nabi.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Endonezya. Ürdün ve Suriye vatandaşları da var.

Saldırılarda yaralanan 48 kişi arasında, 2 ve 13 yaşlarında iki erkek çocuğu da bulunuyor.

Yaralılardan 39’unun tedavileri sürüyor. 11 yaralının durumlarının ağır olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırılarda 3 Türk vatandaşının da yaralandığını açıklamıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Silah yasalarımız değişecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Tarrant’ın beş silahı olduğunu açıkladı.Jacinda Ardern, Tarant’ın silah ruhsatı olduğunu, aracının silah dolu olmasının “saldırıyı sürdürme niyeti olduğunu gösterdiğini” söyledi. Ardern, “Silah yasalarımız değişecek” dedi.

Yeni Zelanda’da 16 yaşındaki bir kişi yasal olarak silah sahibi olabiliyor. Yarı otomatik silahlar içinse yaş sınırı var 18.

Tüm silah sahiplerinin lisans alması gerekiyor. Ancak kişisel silahların çoğu kayıtlı değil ve Yeni Zelanda dünyada bu uygulamanın nadir olduğu ülkelerden.

Ülkedeki tüm camiler kapatıldı

Cami saldırıları sonrası Christchurch kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yeni Zelanda’daki tüm camilerse kapatıldı. Ülkede son nüfus sayımına göre yaklaşık 4 milyon 250 bin kişi yaşıyor ve nüfusun yüzde 1,1 kadarı Müslüman.