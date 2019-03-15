Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında camilere saldırı: 49 kişi öldü Yeni Zelanda'nın, Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetti, en az 48 kişi ise yaralandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olayı bir 'terör saldırısı' olarak niteledi.

Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, El Nur ve Linwood camilerini hedef alan saldırıların ardından, biri kadın dört kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bush, gözaltına alınan kişilerin araçlarında el yapımı bomba olduğundan şüphelenilen düzenekler bulunduğunu ve ve askerlerin bunları etkisiz hale getirdiğini söyledi. Saldırıları ‘terör saldırısı’ olarak niteleyen Başbakan Jacinda Ardern, “Bu, Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden biri olacak” dedi. Avusturalya Başbakanı Scott Morrison yakalanan dört kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi ve bu kişiyi “aşırı sağcı terörist” diye tanımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıları Twitter’dan Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajlarla kınadı ve “Yeni Zelanda’da Nur Camii’ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum” dedi.

Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze töreninde yaptığı konuşmada ise “Dünyada teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla toplu katliam seviyesine ulaşmıştır” dedi. Yapılanın fevri bir davranış olarak geçiştirilemeyeceğinin aşikar olduğunu belirten Erdoğan, “Dünyayı tedbir almaya davet ediyorum” diye konuştu.

Yetkililer, ülkedeki bütün camilere güvenlik gerekçesiyle kapalı kalmaları çağrısı yaptı. Bu arada, şüphelinin saldırı anını sosyal medyadan canlı yayınladığı belirtiliyor. Yeni Zelanda Polisi görüntülerin paylaşılmamasını istedi.

Yeni Zelanda Polisi’nin Twitter mesajında “Christchurch’teki saldırıyla ilgili çok üzücü görüntülerin internette olduğunun farkındayız. Bu linkin paylaşılmaması çağrısında bulunuyoruz ve mevcut görüntülerin kaldırılmasına çalışıyoruz.” denildi. AFP Haber ajansı, görüntülerde yüzü traşlı, beyaz bir adamın aracını camiye doğru sürerken, daha sonra da içeri girip ateş ederken görüldüğünü bildirdi.

Saldırganın kullandığı bir Twitter hesabında da, saldırıyı neden düzenlediğini anlatan ırkçı bir manifesto yayımlandığı kaydedildi. Saldırıya uğrayan Nur Camisi’ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.

New Zealand Herald gazetesine konuşan Mohan İbrahim de “İçeride arkadaşlarım var. Aradım ama çoğundan haber alamadım. Canlarından endişe ediyorum” dedi. Bir görgü tanığı da askeri üniforma giyen saldırganın “beyaz ve 30 ila 40 yaşlarında olduğunu” belirtti.

Bangladeş kriket takımı camiye gidiyordu

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı’nın da saldırı sırasında olay yerinde bulunduğu bildirildi. Takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen “Otobüstelerdi ve saldırı başladığında araç yanaşmaya çalışıyordu. Sarsılmış haldeler ama iyiler.” dedi.

Yetkililer, binlerce çocuğun iklim değişikliğine karşı eylem yaptığı Katedral Meydanı’nı da boşalttı. 2013’te yapılan nüfus sayımına göre Müslümanlar Yeni Zelanda nüfusunun yüzde 1’inden biraz fazlasını oluşturuyor.