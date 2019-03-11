‘Hiçbir şey yapmayana’ 2.320 Dolar maaş verecekler Eğer günlerinizi istediğinizi yaparak veya kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmadan geçirmek ve bunun için bir de para kazanmak istiyorsanız bu iş size uygun olabilir.

2025’te gerçekleştirilecek bir sanat projesi için açılacak başvurularda seçilmeniz için gereken tek şey her gün işe gelmek. Seçilen kişinin yapması gereken sadece her sabah İsveç’in Göteborg kentindeki Korsvägen tren istasyonuna gidip, ışıkların yanmasını sağlayacak işe giriş kartını basmak.

Çalışan, şu an inşaat halindeki istasyona girdikten sonra istediğini yapmakta özgür. Seçilen kişi mesai bitirip ışıklar kapanana kadar ister o günü çalışarak geçirecek, isterse hiçbir şey yapmayıp saatlerce uyuyacak, isterse de istasyondan ayrılıp gezecek. Buna karşılık yaklaşık 2.320 dolar maaş alacak.

Projenin bir diğer ilginç yanı ise ‘ömür boyu’ yapabilme imkanı olması. Eğer seçilen kişi ‘hiçbir şey yapmamaktan’ sıkılırsa işi bırakmakta tamamen serbest olacak. Çalışanın maaşı ise İsveç Kamu Sanat Ajansı ve İsveç Sanat Taşımacılığı’ndan para ödülü ile finanse edilecek.

Ebedi İstihdam adlı bu sosyal deneyin mimarı ise Simon Goldin ve Jakob Senneby adlı iki sanatçı… İkili, tren istasyonunu dekore etmek için 650 bin dolarlık ödülü harcamak yerine, çalışanın kendi kariyeri üzerinde tam bir kontrol elde etmesini sağlayarak iş sektörünün geleceği hakkında bir mesaj vermek istiyor. İş başvurusu konusunda da ‘eşitlik’ sağlamak istediklerini belirtiyor. Sanatçılar başvurular açıldığında, dünyanın her yerinden potansiyel çalışanları göz önünde bulunduracaklarını ve “fırsat eşitliği sunan bir işveren” olacaklarını belirtti. Ancak tek şartlarının başka bir yerde çalışmamak olduğunu da sözlerine ekledi.