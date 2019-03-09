ABD’de keçiye “fahri belediye başkanı” unvanı

ABD'nin Vermont eyaletinde "Lincoln" isimli keçi, "Fair Haven" adlı kasabada "fahri belediye başkanı" seçildi.

19 dakika önce
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Associated Press’in haberine göre, yaklaşık 2 bin 500 kişilik nüfusu bulunan kasabanın “fahri belediye başkanı” keçi oldu. “Lincoln” isimli keçi, bir yıl boyunca kasabadaki önemli gün ve etkinliklerde boy gösterecek.

KASABANIN BELEDİYE BAŞKANI YOK

Kasabanın idarecisi Joe Gunter, yerel basına yaptığı açıklamada, kasabanın belediye başkanının olmadığını ve bu nedenle bir hayvanı “fahri belediye başkanı” olarak seçimle belirleme kararı verdiğini söyledi.

Hayvanlar arasındaki yarışmanın bağış toplamak için de iyi bir fikir olduğunu belirten Gunter, seçimde yer alan 16 hayvanın her birisi için 5 dolar katılım payı alındığını kaydetti. -3 yaşındaki “Lincoln” isimli keçi, kullanılan 53 oydan 13’ünü alarak kasabanın “fahri belediye başkanı” seçildi.

 

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