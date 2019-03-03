Avustralya, aile içi şiddetten ceza alanlara vize vermeyecek

Avustralya Federal Göçmen Bakanı David Coleman, aile içi şiddetten mahkum olanların ülkeye alınmayacağını, aynı suçu Avustralya’da işleyen yabancıların ise sınır dışı edileceğini bildirdi.

3 saat önce
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Herald Sun gazetesine açıklamada bulunan Göçmen Bakanı Coleman, Federal Hükümet’in yürürlüğe koyduğu yeni yasaya göre, herhangi bir ülkede aile içi şiddetten ceza alanlara vize verilmeyeceğini, söz konusu suçtan Avusturalya”da mahkum olan yabancıların ise aldığı ceza süresine bakılmaksızın sınır dışı edileceğini kaydetti.

Söz konusu yasanın 28 Şubat 2019 itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirten Coleman, “Kadınlara veya çocuklara yönelik şiddet içeren bir suçtan mahkum edilmişseniz, hoşgörüyle karşılanamazsınız.” ifadesini kullandı.

Avusturalya’nın kadın ve çocuklara yönelik şiddete tolerans göstermeyeceğini vurgulayan Göçmen Bakanı, “Suç nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, mahkumiyet ne kadar olursa olsun, Avustralya’nın aile içi şiddet faillerine karşı toleransı olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Önceki yasaya göre karakter testinden geçemeyenlere Avusturalya vizesi verilmiyordu. Ayrıca Avustralya’da aile içi şiddetten 12 ay ve daha fazla süreyle ceza alan yabancı uyruklular, mahkumiyetlerini Avustralya’da tamamlamalarının ardından sınır dışı ediliyordu.

 

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