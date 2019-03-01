Vergi borcu olan ailenin köpeği haciz edilip internette satıldı Almanya'da belediyeye vergi borcu olan ailenin köpeğine el konulup bir çalışan tarafından internet üzerinden satıldı. Köpeği satın alan kişi, 4 ameliyat geçiren hayvanın masraflarını alabilmek için belediyeye dava açtı.

Almanya’nın Ahlen kasabasında, vergi borçları yüzünden bir ailenin köpeği haczedilip, sanal market eBay’de satıldı. Belediyenin önce, iş kazası sonucu sakatlanan üç çocuk babası adamın tekerlekli sandalyesine el koymaya çalıştığı ancak başaramadığı daha sonrasında ailenin köpeğine el koyduğu öne sürüldü. Köpeğin yeni sahibi, sağlıksız olan köpeğin veteriner masraflarını geri almak için belediyeye dava açtı.

AİLENİN KÖPEĞİNE EL KONULDU

Alman medyasında yer alan haberlere göre Ahlen Belediyesi, alacağını tahsil etmek için adı açıklanmayan kişinin evine geçen Kasım’da iki haciz memuru gönderdi. Ailenin iddiasına göre, haciz memurları önce evin en değerli eşyası olarak tekerlekli sandalyeye el koymak istedi. Fakat sandalyenin sigorta şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ailenin Edda adlı köpeğine el konuldu.

BELEDİYE ÇALIŞANI KÖPEĞİ SATTI

Edda, bir belediye çalışanının özel hesabından açık artırma sitesi eBay’de 750 euroya satışa çıkarıldı. Köpeğin yeni sahibi belediyeye dava açtı.

Köpeğin şimdiki sahibi polis memuresi Michaela Jordan, fiyatın düşük olmasından şüphelenerek belediyeyi aradı. Normalde bu cins köpeklerin 1500-2000 euroya satıldığı belirtiliyor.

VETERİNER MASRAFLARINI GERİ ALMAK İÇİN DAVA AÇTI

Jordan, telefondaki belediye görevlisinin köpeğin sağlıklı ve aşılarının tam olduğunu söylemesiyle ikna oldu ancak, köpeğin gözünden rahatsız olduğunu ve dört ameliyat geçirdiğini belirterek 1800 euroluk veteriner masrafını geri alabilmek için belediyeye dava açtı.

BELEDİYE SÖZCÜSÜ: KÖPEĞE EL KONULMASI YASAL

Belediye sözcüsü Frank Merschhaus, köpeğe el konulması kararının yasal olduğunu söyledi. Merschhaus, ailenin tekerlekli sandalye iddiasını ise reddetti.