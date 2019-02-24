Ameliyat sırasında oksijen tüpü patladı; hasta hayatını kaybetti

Hastane yetkilisi oksijen tüpünün ateş aldığı ve ardından patladığını söyledi

3 saat önce
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İran’ın Semnan eyaletindeki bir hastanede ameliyat sırasında oksijen tüpü patladı. Ameliyat olan hasta hayatını kaybetti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA’nın haberine göre, hastane yetkililerinden Dr. Nevid Danayi, kalp ve diyabet hastalığı nedeniyle hastaneye başvuran ve ardından ameliyata alınan 50 yaşındaki hastanın, ameliyat sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
Danayi, “Hastamız oksijen tüpünün ateş alması ve ardından patlaması sonucu üzücü şekilde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor.” dedi.

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