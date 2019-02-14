Aşkın gözü körmüş: zombi bebeğiyle evlendi

ABD’nin Massachusetts eyaletinden ‘zombi’ şeklinde oyuncak bir bebeğe aşık olduğunu ve onunla evlenmeyi planladığını açıklayan Felicity Kadlec isimli genç bir kız muradına erdi.

37 yaşında olduğunu iddia ettiği zombi bebeği Kelly ile evlenen 20 yaşındaki genç kız düğünün ardından ‘dünya şimdi tam’ dedi.Tiverton’da düzenlenen bir törenle dünya evine giren çift diğer zombi bebeklerin gözü önünde mutluluk yemini etti. Düğünün 500 dolara mal olduğu belirtildi.

Kelly’nin damat rolüne soyunduğunu söyleyen genç kız onun biraz ‘erkek fatma’ olduğunu söyledi ve bu kıyafetlerle rahat ettiğini belirtti.

“Dört yıldır sevgili olmamıza rağmen bu evlilik bizi daha da yakın hissettirdi.” diyen Kadlec, küçüklüğünden beri korku filmlerine takıntılı olduğunu söyledi.

Daha önce erkek arkadaşları olduğunu söyleyen genç kız etrafında kimsenin o ve Kelly arasındaki ilişkiyi anlayamadığını söyledi.