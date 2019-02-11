İklim değişikliği en büyük küresel tehdit olarak algılanıyor Pew tarafından yapılan küresel bir anket iklim değişikliğinin en büyük uluslararası tehdit olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Ankette terörizm ve siber güvenlikle ilgili endişeler de tehdit algılamaları arasında öne çıktı. Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin 26 ülkede yaptığı bir ankette 13 ülkedeki katılımcılar en büyük tehdit olarak iklim değişikliğini gösterdiler. Sekiz ülkede IŞİD terörü en büyük tehlike olarak tanımlanırken, Japonya ve Güney Kore’nin dahil olduğu dört ülkede ise siber güvenlik en büyük tehdit olarak adlandırıldı. Kuzey Kore’nin nükleer programı, küresel ekonomi, Çin’in artan gücü ve etkisi de küresel tehdit algılamaları arasında yer aldı ancak katılımcı ülkeler tarafından en büyük tehditlerden biri olarak sınıflandırılmadı.

Mayıs ile ağustos ayları arasında yapılan ve 27 bin 612 kişinin katıldığı ankette iklim değişikliği endişelerinin 2013 yılında yapılan bir önceki ankete göre çok keskin bir artış gösterdiği hatta ABD, Meksika, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde çift haneli rakamlara ulaştığı görüldü. Polonya, Rusya’nın artan güç ve etkisini en büyük tehdit olarak tanımlarken, diğer ülkeler böyle bir tanımlama yapmadı.

Anket ABD’nin artan gücü ve etkisi ile ilgili endişelerin de yükseldiğini gösterdi. ABD ile ilgili endişeler 2013 yılında yapılan bir önceki ankete göre yüzde 30 ile en fazla Almanya’da artış gösterdi. Anket Almanya’daki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi dahil olmak üzere Avrupalı sağ popülist partileri destekleyenlerin iklim değişikliğinin büyük bir tehdit olduğu fikrine şüpheci yaklaştığını gösterdi.