Paris sokakları karıştı! 1 kişinin eli koptu

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi.

4 saat önce
0 315 Bir dakikadan az

Fransa’nın başkenti Paris’te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının, polisin eylemcilere attığı henüz bilinmeyen cisim sebebiyle koptuğu kaydedildiParis’te Ulusal Meclis önüne yürüyen Sarı Yelekliler ile polis ekipleri arasında çatışma yaşanıyor.

Eylemciler arasında 30’lu yaşlarda bir erkek eylemcinin polisin attığı cismi uzaklaştırmak isterken elinin bir kısmının koptuğu bildirildi. Eli parçalanan eylemciye diğer Sarı Yelekliler ve eylemcilerin yanında bulunan bir doktor yardımcı oldu. Bir eylemci mağduru “elini görmemesi için” tutarken diğerleri parçalanan eli su ile temizlemeye çalıştı.
Haftalardır süren eylemlerde gözünü ve elini kaybeden dahi birçok vatandaş yaralandı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 saat önce
196

Uçak, pist dışındaki kar yığınına çarparak durabildi

1 hafta önce
331

Fransa’da ‘First Lady Macron bakan atamalarına bile müdahele ediyor’

2 hafta önce
356

Sarı Yelekliler lideri Jerome Rodrigues ‘plastik mermiyle’ vuruldu, bir gözünü kaybetti

9 Ocak 2019
208

Fransa’da savaş uçağı radardan kayboldu

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin