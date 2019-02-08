Rusya’da 56 yaşındaki bir kişiyi ‘beslediği domuzlar yedi’

Rus medyası, domuz ağılında yığılıp kalan 56 yaşındaki bir kadını "beslediği domuzların yediğini" bildirdi.

5 dakika önce
0 33 Bir dakikadan az

Ülkenin orta kesimlerindeki Udmurtia bölgesindeki bir köyde domuzlara yem vermeye giden kadının bayıldığı ya da bir sara nöbeti geçirdiği sanılıyor. Bilincini kaybeden kadının “yüzünün, kulaklarının ve omuzlarının tamamen yendiği” belirtildi. Daha sonra ise eşinin, kan kaybından ölen eşinin cesedini bulduğu kaydedildi.

‘Yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadık’

Rus medyasına göre, adı açıklanmayan kadının eşi, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek akşam erken yattı.

Uyandığında eşini göremeyince domuz ağılına gitti ve onun kısmen yenmiş bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, adli tıp uzmanlarının görüşünün istendiği bildirildi. Rus medyasına konuşan dedektifler de, “yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadıklarını” söyledi.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 hafta önce
286

Rusya’nın tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı eğitimde

4 hafta önce
255

NYT: FBI Trump’ın Rusya için çalışıp çalışmadığını araştırdı

9 Ocak 2019
207

Rusya ve Ukrayna AB ile masaya oturacak

6 Aralık 2018
234

Rusya’dan Kıbrıs’a ABD uyarısı!

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin