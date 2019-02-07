Futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından bir ceset çıkarıldı Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı Fransa'dan Galler'e taşırken radardan kaybolan ve Manş Denizi'ne düşen özel uçağın enkazından bir kişinin cesedi çıkarıldı.

İngiltere’nin Hava Kazalarını Soruşturma Birimi (AAIB), çalışmaların olumsuz hava koşullarına rağmen devam ettirildiğini açıkladı. İki hafta önce kaybolan uçakta sadece Emiliano Sala ile pilot David Ibbotson bulunuyordu. AAIB’nin açıklamasında uçağın enkazından çıkarılan cesedin kime ait olduğuna dair bir bilgi verilmedi. Piper Malibu tipi N264DB kuyruk numaralı özel uçak, 21 Ocak’ta Fransa’dan Cardiff’e gitmek üzere havalanmıştı.

Uçağın radardan kaybolmasının ardından başlatılan arama – kurtarma çalışmaları üç gün sonra sonlandırılmış, Emiliano Sala’nın ailesi tarafından finanse edilen özel bir arama ekibi çalışmalarını sürdürmüştü. Fransa’nın Nantes kulübünde oynayan Sala, Cardiff City takımına transfer olmuştu ve yeni kulübüne katılmak üzere Galler’e gidiyordu.