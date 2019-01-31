ABD’de ‘Kutup Girdabı’: En az 8 kişi öldü, 10 eyalette yaşam durdu

ABD’nin Ortabatı eyaletlerini vuran ve “Kutup Girdabı” adı verilen aşırı soğuk hava dalgası en az 8 kişinin ölümüne, bazı şehirlerde yaşamın durmasına yol açtı. Chicago’da hava sıcaklığı -30 dereceye, Kuzey Dakota’da da -37’ye düştü. Kuzey Dakota’daki Grand Forks bölgesinde -54 derecelik sıcaklık kaydedildi. Dondurucu soğuklar 250 milyon ABD’liyi etkiledi. Ülkede 90 milyon kişinin -17 derece ya da altını göreceği belirtiliyor.

Hava tahminleri ne?

Büyük Göller Bölgesi’nden New England’a kadar kar yağışı bekleniyor. Wisconsin eyaletinde 60 santimetre, Illinois’de de 15 santimetre kalınlığında kar yağışı bekleniyor.

Ülkenin ortabatısındaki Wisconsin, Michigan ve Illinois eyaletlerinde, hatta Derin Güney adı verilen normalde daha sıcak Alabama ve Mississippi eyaletlerinde dondurucu hava nedeniyle acil durum ilan edildi. Ulusal Hava Durumu Hizmetleri NWS, böyle aşırı soğuklarda, dışarıda sadece 10 dakika kalınması halinde bile soğuk ısırması olabileceği uyarısı yaptı.

Kuzey Dakota’daki Grand Forks bölgesinde -54 derecelik sıcaklık kaydedildi. ABD’nin iç kesimlerindeki 20 milyon kişinin bu haftasonuna dek -28 derece ya da daha altında sıcaklıklar görmesi bekleniyor.

Ölümler nasıl gerçekleşti?

Michigan eyaletinde 2 kişinin ölü bulunduğu bildiriliyor. Yetkililer, birinin üzerinde uygun giysiler olmadan çıktığı sokakta yönünü kaybetmiş olabileceğini söyledi. Milwaukee’de 55 yaşındaki bir kişi kar kürediği sırada yığıldığı yerde donarak hayatını kaybetti. Illinois’de de 82 yaşındaki bir adam evinin dışında hipotermiden öldü.

Chicago yakınlarında da 75 yaşındaki bir adam kar küreme aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Indiana eyaletinin kuzeyinde de genç bir çift, buzlanan yolda yaptıkları kazada öldü.

Soğuk günlük yaşamı nasıl etkiliyor?

10 eyalette posta dağıtımı durduruldu, yüzlerce okul, kolej ve üniversitede eğitime ara verildi. Wisconsin eyaletinde, kamyonlarda donması nedeniyle bira dağıtımı durduruldu. Lowa eyaletinde yetkililer, halka dışarı çıkmaları durumunda “derin nefes almamaları ve mecbur kalmadıkça konuşmamaları” tavsiyesinde bulundu. Ortabatı eyaletlerindeki çiftçiler, hayvanlarını soğuktan korumak için önlemler almaya başladı. 80 bin evsizin yaşadığı Chicago’da “ısınma merkezleri” kuruldu.