Yolcular uçakta bar, kondisyon bisikleti, egzersiz alanı, yapay gerçeklik istedi

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, Sidney-Londra direkt uçuşlarına hazırlık kapsamında yaptırdığı müşteri memnuniyeti anketinde, bu rotada uçacak potansiyel yolcuların uçakta kondisyon bisikleti ile yapay gerçeklik deneyimi hizmetleri istediklerini duyurdu.

Qantas’ın hedef kitle anketi, havayolu şirketinin geçen yıl başlattığı Avustralya’nın Perth şehri ile İngiltere’nin başkenti Londra arasındaki 17 saatlik güzergahta uçuş deneyimi yaşayan müşterilerini de içerdi.

Katılımcılar uçakta alkollü ve alkolsüz içeceklerle aperitif ve atıştırmalık yiyeceklerin sunulduğu bir kafeterya olmasını, basit egzersizler için bir iç mekan düzenlemesi yapılmasını, koltuk önlerinde gürültü önleyici kablosuz kulaklık tedarik edilmesini önerdi.

Singapur Havayolları New York – Singapur uçuşu için egzersiz paketi hazırlamıştı

Qantas’ın rakiplerinden Singapur Havayolları, 19 saatlik New York – Singapur uçuşu için ‘sağlıklı yaşam kompleksleri ve beslenme çeşitleri’ alanında dünyanın lider markalarından biri ile anlaşarak yolcularına uçuş öncesi beslenme danışmanlığı ile temel kas esnetme egzersizleri için bir paket hizmet sunmuştu.

Ancak şu ana kadar hiçbir havayolu şirketi uçaklarında, kabin içi egzersiz alanı düzenlemesine gitmedi.

20 SAATLİK SİDNEY – LONDRA UÇUŞU 2022’DE BAŞLAYACAK

Qantas Havayolları başkanı Alison Webster, ankette ortaya konan müşteri taleplerini inceleyerek Sidney – Londra uçuşunda, kabin düzenlemesinde hem müşteri memnuniyetine hem de ticari açıdan uygulanabilirlik kriterlerine sadık kalacaklarını söyledi.

Qantas, Avustralya’nın Sidney kenti ile İngiltere’nin başkenti Londra arasındaki 20 saatlik bu güzergah için Airbus ve Boeing’den yeni yolcu jetleri sipariş ederken bu uçuşlara 2022 yılında başlayacak.

Şirket geçen yıl Avustralya’dan İngiltere’ye ilk kez direkt uçuş gerçekleştirmiş, Perth’ten, 200 yolcu ve 16 mürettebat ile kalkış yapan Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, 17 saatte 14 bin 498 kilometre yol kat ederek, Londra’nın Heathrow Havalimanı’na inmişti.