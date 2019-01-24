‘El Chapo’nun firarını karısı organize etti’

El Chapo’ (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın 2015’te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro’nun önemli rol oynadığı öne sürüldü.

New York’ta devam eden, Guzman’ın ABD’ye toplam 14 milyar dolarlık eroin ve kokain sokmak suçlamasıyla yargılandığı davada, “El Chapo”nun ‘sağ kolu’ Damaso Lopez Nunez ifade verdi.

Nunez, jüriye, Aispuro’nun Altiplano hapishanenesinden kaçma planında oğulları ve firarı organize eden kişilerle iletişimi sağlayan kişi olduğunu öne sürdü, “Bize, El Chapo’nun emirlerini o bildiriyordu” dedi.

‘Kaçtığı hapishaneye nakledilmesi için 2 milyon dolar rüşvet verdi’

Damaso Lopez Nunez’e göre, Aispuro, yakalandıktan sonra başka bir hapishaneye gönderilen Guzman’ın yeniden Altiplano’ya gelmesini sağlamak için bir hapishane yetkilisine 2 milyon dolar rüşvet verdi.

Ancak nakil gerçekleşmeden Guzman 2017’de ABD’ye iade edildi.