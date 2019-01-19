Meksika’da ‘benzin çalmak’ için delinen boru hattında patlama: Ölü sayısı 66’ya çıktı

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde benzin çalmak için delindiği öne sürülen bir boru hattında Cuma akşamı medyana gelen patlamada ölenlerin sayısı 66’ya çıktı, onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın bölge halkının bidonlarına benzin doldurmaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve çıkan yangından onlarca kişinin etkilendiğini söyledi.

Benzin hırsızları ‘huachicoleo’ olarak biliniyor. Meksika’nın bazı bölgelerinde benzin hırsızlığının arttığı belirtiliyor. Hükümet, bu hırsızlığın ülkeye geçen yıl maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu ifade etmişti. Aralık’ta iktidara gelen Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hırsızlara yönelik operasyonları arttırdı. Meksika’nın devlet kontrolündeki petrol şirketi Pemex de yazılı açıklamasında patlamanın yasadışı delik açılmasından kaynaklandığını duyurdu.

Pemex şirketinin boru hatlarına güvenlik için binlerce deniz piyadesi sevk edildi. Hidalgo Valisi Omar Fayad, yangının gece geç saatlerde kontrol alındığını, ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Boru hattına binlerce asker sevk edildi

Olayın ardından ülke genelinde benzin sıkıntısı başgösterdi, yakıt istasyonlarınının önünde kuyruklar oluştu. Vali Fayad, Twitter mesajında “Bu trajedi bir daha yaşanmasın. Boru hatlarından uzak durun, benzin hırsızlığına ortak olmayın. Bu hem yasa dışı hem de sizin ve ailenizin hayatını tehlikeye sokar” dedi.Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, sabahın erken saatlerinde facianın yaşandığı Tlahuelilpan kasabasına gitti.

Aralık’ta seçilem Obrador, ülke ekonomisine yılda en az 3 milyar dolara mal olan “benzin hırsızlığıyla” mücadele sözü vermişti. Pemex’in boru hatlarında günde ortalama 42 delik açıldığı belirtiliyor.