Belçika’da göçmenlerden “insani vize” için rüşvet alan siyasetçiye tutuklama

Belçika’nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA) belediye meclisi üyesi Melikan Kucam, Suriye ve Irak’tan ülkeye Hristiyan göçmenlerin getirilmesi kapsamında yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Anvers Savcılığı, 2 gün önce gözaltına alınan 44 yaşındaki Melikan Kucam’ın “insan kaçakçılığı, organize suç, rüşvet ve haraç kesme” suçlarından tutuklandığını duyurdu. Kucam’ın, savaş bölgelerinden kaçmaya çalışan insanlardan normalde 350 Euro karşılığında verilen insani vizeler için 2 bin ila 10 bin euro aldığı iddia edildi.

207 kişi için bakanlığa vize başvurusunda bulundu

Göçmen karşıtı görüşleri ile tanınan N-VA’nın eski Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, söz konusu Mechelen Belediye meclis üyesinin 207 kişi için bakanlığa vize başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Eleştirilerin odağında bulunan Theo Francken konuyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Theo Francken’ün kabinesinde çalışan 7 kişinin daha usulsüzlük olaylarına karıştığı ve Kucam’a bu yönde destek olduğu iddia ediliyor. Kucam 20 yıldır Brüksel’in Ganshoren belediyesinde Kamu Sosyal Yardımlaşma Merkezi’nde (CPAS) muhasebeci olarak çalışıyordu.