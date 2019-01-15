İtalya’nın ilk siyah bakanına ‘orangutan’ diyen senatöre 18 ay hapis cezası

İtalya’da 2013’teki bir seçim mitinginde ülkenin ilk siyah bakanı Cecile Kyenge‘ye “orangutan” diyen, iktidardaki aşırı sağcı Lig Partisi’nin senatörlerinden Roberto Calderoli 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Calderoli, mitingde “Ne zaman Kyenge’nin fotoğraflarını görsem, aklıma orangutandan başka bir şey gelmiyor” demişti. O dönemde, Avrupa Parlamentosu üyesi olan Entegrasyon Bakanı Kyenge, Calderoli’ye dava açmıştı. Bergamo kentinde görülen davada mahkeme Calderoli’yi “ırkçı hakaretten” suçlu buldu. Suçlamaları reddeden ve Kyenge’ye “şaka yollu takıldığını” öne süren Calderoli’nin hapse girip girmeyeceği temyiz duruşmalarından sonra belli olacak. Ülkede 2 yılın altındaki cezalar genellikle tecil ediliyor.

Seçim toplantılarında muz atıldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden tıp okumak için 1983’te İtalya’ya gelen Kyenge ise “ülkede ırkçılığın yükselişe geçtiği bir dönemde” kararın son derece önemli olduğunu söyledi. Kyenge, “Bu karar, ülkede hâlâ, ırkçı saldırılara maruz kalan insanların saygı ve onuru için konuşmaya çalışan yargıçların var olduğunu gösteren önemli bir işaret” dedi. Cecile Kyenge, Enrico Letta hükümeti döneminde benzer ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Seçim etkinliklerinde Kyenge’ye muz atılmıştı.

Lig Partisi’nin Avrupa Parlamentosu üyelerinden Mario Borghezio, Kyenge’nin bakanlığa atanmasından sonra Letta’nın kabinesine “bongo bongo hükümeti” dediği için 2017’de 50 bin Euro cezaya çarptırılmıştı. Kyenge’nin 9 başka siyasetçiye açtığı davalar devam ediyor. Lig Partisi’nin lideri, Başbakan Yardımcısıc ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de kendilerini “ırkçı” olarak niteleyen Kyenge’ye hakaret davası açtı.