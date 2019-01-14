Airlander 10: Futbol sahası büyüklüğünde en uzun hava aracı üretime geçiyor

92 metre uzunluğa 43,5 metre genişliğe sahip Airlander 10’in boyutları bir futbol sahasına denk. Zeplin, uçak ve helikopterden alınan tasarım özelliklerini barındıran aracın 32 milyon sterlin değerindeki prototipi başarılı denemelerin ardından emekliye ayrıldığını açıklayan İngiltere merkezli Hyrib Air Vehicles (HAV) şirketi, Sivil Havacılık Kurumu’ndan gerekli üretim izinlerini de aldıklarını duyurdu.

Aracın prototiplerinden biri, altıncı deneme uçuşunda 2017 yılında düşmüştü. HAV yöneticisi Stephen McGlennan 2018’in kendileri için çok iyi geçtiğini, artık müşterilerine bu yeni hava aracını satmaya hazır olduklarını söyledi. McGlennan, ilk biletli yolcuların 2020’lerin başlarında uçurulacağını tahmin ettiğini belirtti. Airlander 10 hem yolcu uçuşlarında hem de kargo taşımacılığında kullanılacak.

Aracın 10 tona kadar taşıma kapasitesi olacak. En yaygın kullanılan uçaklardan Boeing 777 kargo taşımacılığı için üretilen versiyonunda ise 100 bin tondan fazla taşıma kapasitesi bulunuyor. Aracın uçaklara göre bir diğer dezavantajı da hızı. Şirket, Airlander 10’un saatte 148 kilometre hıza ulaşabildiğini söylüyor. Yolcu uçakları ise saatte 800-900 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Airlander 10, zeplinler gibi helyum dolu olması sayesinde normal uçaklara göre kalkışta daha az enerji harcıyor ve beş gün boyunca aralıksız uçabiliyor. Bir diğer avantajı da uçak pistinin bulunmadığı noktalara da inebilmesi. Şirket, aracın zepline benzeyen yapısı sayesinde alt tarafına gözlem alanı yerleştirdiği bir versiyonuyla doğa turizmi yapılacağını da söylüyor. Şirket Airlander 10’u piyasaya sürdükten sonra 120 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde ve 60 tondan fazla taşıma kapasitesine sahip Airlander 50 adlı bir modeli de piyasaya sürmeyi hedefliyor.