Fransa’da savaş uçağı radardan kayboldu
İçinde 2 askerin bulunduğu uçağın düşme ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi
Fransa’da Mirage 2000D modeli savaş uçağının radardan kaybolduğu belirtildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Nancy-Ochey havalimanında hareket eden Mirage 2000D modeli savaş uçağı yerel saatle 11.00 civarında ülkenin doğusundaki Jura bölgesinde radardan kayboldu.
Haberlerde, içinde 2 askerin bulunduğu uçağın düşme ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Polisin, arama çalışmalarına başladığı kaydedildi.