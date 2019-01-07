‘ABD-İsrail antlaşması ertelendi’

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilmesi beklenen ve adına ‘Yüzyılın Anlaşması’ denen “barış” antlaşmasının ertelendiğini açıkladı. Jerusalem Post gazetesine göre, Friedman, “Trump’ın barış planı (İsrail-Filistin) şubat ayında açıklanmayacak ve birkaç ay sonraya ertelendi” dedi. Trump’ın İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği planın, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi maddeler içerdiği belirtiliyor.

FİLİSTİNLİLERE GERİ DÖNÜŞ HAKKI YOK

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına da yer verilmeyen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de ifade ediliyor.

İSRAİL: IRAK HEYETLERİ İSRAİL’İ ZİYARET ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Irak’tan 3 heyetin son bir yılda İsrail’e ayrı ayrı ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğuna işaret edilerek, Irak’ta etkin role sahip oldukları belirtildi. Irak ile İsrail arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmazken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, daha önce birçok kez Irak’ın da İran ve Suriye ile İsrail’in Ortadoğu’daki düşmanları listesinde olduğunu söylemişti.

ABD’DEN İSRAİL’E SURİYE GÜVENCESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesine ilişkin İsrail’e güvence vererek, “Çekilme, Washington’ın müttefiklerinin savunması sağlanarak yapılacak” ifadelerini kullandı. Ziyaret ettiği İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bolton, bir kez daha ABD Başkanı Trump ile Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme konusunu görüşeceklerini belirtti. Netanyahu da ABD’nin BM’de İsrail’e sınırsız destek verdiğini söyleyerek, “Siz ayrıca İsrail’in kendini savunma hakkına destek veriyorsunuz, biz de bu hakkımızı sürekli pratize ediyoruz” dedi. Netanyahu, ABD’nin, İsrail’in en büyük müttefiki olduğunu belirterek, “Bizim için önemli olan, en büyük dostumuz ve en büyük müttefikimiz ABD’nin desteğini aldığımızı bilmemizdir” ifadelerini kullandı.