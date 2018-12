“Her 7 kişiden 1’i robotla cinsel ilişki hayali kuruyor”

ABD’de yapılan araştırma ‘Sekste robot devrimi olacak mı?’ sorusuna yanıt aradı. Sonuçlara göre her yedi kişiden biri yaşamlarında en az bir defa robotla cinsel fantezi kuruyor.

Indiana Üniversitesi’nden araştırma görevlisi sosyal psikolog ve yazar Dr. Justin J. Lehmiller, bir robotla cinsel ilişki yaşamak isteyecek insan sayısını ve robotların cinsel ilişkide insanların yerini alıp almayacağı sorularına yanıt aradı.

4 bin ABD’linin cinsel fantezileri hakkında görüşlerini alan Lehmiller, çarpıcı sonuçları ‘Bana istediğini anlat’ (Tell Me What You Want) isimli kitabında topladı.

Araştırma, yüzde 14.3 oranında kadın ve erkeğin bir robotla cinsel fantezi kurduklarını ortaya koydu.

Erkeklerin yüzde 17’si bir robotla cinsel ilişki fantezisi kurduğunu söylerken; bu oran kadınlar arasında sadece yüzde 10.7 oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 22.8’i de bir robotla cinsel fantezi kurabilecekleri düşüncesinde oldukları yanıtını verdi. Bu oranın içersinde yer alan yüzde 5’lik bir kısım ise kendini kadın veya erkek olarak tanımlamayanlardan oluştu.

Sonuçlar ise araştırmaya katılanlardan her yedi kişiden birinin yaşamlarında en az bir defa bir robotla cinsel ilişkiye girmeyi düşlediklerini gösteriyor

Dr. Lehmiller edindiği bu veriler ışığında, bir çok insanın cinsel ilişki sırasında duygusal ihtiyaçlarını karşılamak istediğini belirtti.

Lehmiller ayrıca bu sonuçlarla, sekste robot devriminin aslında olacağı düşünüldüğünden çok daha fazla abartıldığını ortaya koyduğunu kaydetti.