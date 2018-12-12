Almanya’da fabrikadan sızan bir ton çikolata yol kapattı

55 dakika önce
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 Almanya’da caddeye yayılan bir ton sıvı çikolata, kısa sürede katılaşınca yolun kapanmasına neden oldu.

Ülkenin batısındaki Westönnen kasabasında yaşanan olayda, bir fabrikadan sızan çikolata yola aktı.

Akan erimiş çikolata çok kısa bir süre içinde katılaştı. 10 metrekarelik çikolata kaplı alan 25 itfaiyeci tarafından, kürekler, sıcak su ve alev makineleriyle temizlendi.

DreiMeister çikolata fabrikasının çalışanları da temizlik faaliyetlerine katıldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada “Bu üzücü olaya rağman, çikolatasız bir Noel geçirme ihtimalimiz düşük” denildi.

Fabrika da kısa sürede normal faaliyetlere dönüleceğini açıkladı.

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