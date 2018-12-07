Fransa İçişleri Bakanı: “Canavar yaratıldı, şiddete müsamaha göstermeyeceğiz”

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekliler hareketinin yarın ülke çapında düzenlemeyi planladığı protesto gösterilerinde şiddete müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Castaner, “Hükümet karşıtı protestolar bir canavar yarattı” dedi. Paris’te pek çok turistik mekan, eylemler öncesi kapatılıyor.

Christophe Castaner, Cuma günü yaptığı açıklamada, “radikal unsurların” yarınki gösterilere sızma olasılığı olduğunu söyledi.

“Radikal örgütlerin Cumhuriyet’i devirmeye çalıştığını” belirten Castaner, öfkelerini anladıkları barışçıl göstericilerle aşırı gruplar arasında farklar olduğunu belirtti.

Castaner, barışçıl göstericilerin kaygılarını dikkate aldıklarını ve akaryakıt vergisi zammını iptal ettiklerini hatırlattı.

Yarınki gösteriler için Fransa’da tüm polisler mobilize edildi.

Gösteriler öncesi Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yelekliler hareketinin hükümet karşıtı eylemlerinde şiddet olayları çıkabileceği kaygısıyla, kentte turistlerin ilgi gösterdiği yerlerin yarın kapatılmasına karar verildi.

Başbakan Edouard Phillipe, ülke genelinde 89 bin polisin görev yapacağını ve başkente zırhlı araçların konuşlandırılacağını söyledi.

Polis, kentin ünlü bulvarı Champs-Elysees’teki dükkanlar ve restoranlara kepenk kapatmaları çağrısında bulunurken, bazı müzeler de kapalı olacak.

PARİS NASIL ETKİLENECEK?

Eyfel Kulesi’nin işletmesini yapan şirket, şiddet olayları tehdididin “yeterli güvenlik koşullarını” sağlamayı imkansız hale getirdiğini açıkladı.

Yetkililer, geçen haftaki eylemlerde Zafer Takı’nın zarar görmesinin ardından, ünlü eserlerin korunması için güvenlik önlemlerini artıracak.

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Louvre ve Orsay müzeleriyle, opera binaları ve Büyük Saray Kompleksi’nin kapatılacak mekanlar arasında olduğunu açıkladı.

Riester, “Tehdidi bildiğimiz bu durumda, risk alamayız” dedi.

Polis de Champs-Elysess Bulvarı ve diğer alışveriş mekanlarına kapalı kalmaları ve dışarıya masa ya da sandalye konulmaması çağrısında bulundu.

Fransa’da Cumartesi günü birçok futbol karşılaşması da ertelendi. PSG-Montpellier, Monaco-Nice, Toulouse-Lyon ve Saint-Etienne-Marsilya, ertelenen maçlar arasında.