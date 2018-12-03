Bilim insanları, uzayda radyasyon dozlarını tahmin yöntemini geliştirdi

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI), Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi ve St. Petersburg Fizik ve Teknik Enstitüsü’nden bilim insanları, yaptığı araştırmada nötron monitörleri ve PAMELA Uydu Projesi tarafından tespit edilen uzay ışıklarının güneş modülasyonlarının etkilerini karşılaştırdı.

Sonuçları Journal of Geophysical Research: Space Physics dergisinde yayınlanan bu araştırmanın, uzay misyonlarının planlanmasında çok önemli rol oynayan Dünya’ya yakın uzay ortamında radyasyon dozlarını daha yüksek doğrulukla tahmin etme imkanını sağlayacağı belirtildi.

2006’da başlatılan PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) isimli uluslararası uydu projesinin amacı, antimaddeyi tespit edip Dünya etrafındaki radyasyon seviyesini ölçmektir.

Söz konusu araştırmayı yapan bilim insanları, PAMELA Projesi ile nötron monitörleri tarafından tespit edilen uzay ışıklarının güneş modülasyonlarının etkilerini karşılaştırdı.

Nötron monitörleri, 1950’li yıllardan beri uzay ışıklarının atmosferin çekirdekleriyle etkileşim sonucu oluşan ikincil parçacıkları tespit eden yer üstü tesis ağıdır. Rus bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada Finlandiya’nın Oulu kentinde bulunan nötron monitörü tarafından elde edilen veriler kullanıldı.

MEPhI Nükleer Fizik ve Teknolojiler Enstitüsü öğretim görevlisi Sergey Koldobskiy, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Yaklaşık 70 yıldır kesintisiz olarak çalışan nötron monitörlerinin bu süre içinde elde ettiği veriler, Dünya’ya yakın uzay ortamında radyasyon dozlarını daha yüksek doğrulukla tahmin etme imkanını sağlıyor. Bu da, uzay misyonlarının planlanmasında kilit rol oynamaktadır’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan, PAMELA Projesi kapsamında gerçekleştirilen doğrudan ölçümlerin, nötron monitörlerinin faaliyetinin doğruluğunu kontrol etme imkanını tanıdığı kaydedildi.