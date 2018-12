Noel ışıkları için her gece için 3 bin dolar ceza ödüyorlar

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir çiftin evlerine yaptıkları Noel ışıklarını görmeye gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl artması nedeniyle bölge halkı ve belediye rahatsız oldu. Yerel makamlar çiftin her gece için 3 bin dolar ödemesine karar verdi.

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir aile Noel için yaptıkları ışıklı süslemeler nedeniyle her gece 3 bin dolar ödemek zorunda kalıyor.

ABD basınındaki haberlere göre, New Jersey’in Old Bridge bölgesinde yaşayan Thomas-Kris Apruzzi çiftinin, 15 yıldır Noel zamanında rengarenk ışık ve süslemelerle donattıkları evleri, bölgedeki en gözde Noel mekanlarından biri haline geldi.

Ancak evi görmek için gelen ziyaretçilerin her yıl artması, hem bölge yönetimini hem de Apruzzi çiftinin komşularını rahatsız etti.

Komşular, bölgedeki trafik sıkışıklığından ve park yeri bulunmamasından şikayet ederken, bölgeyi korumaya gelen polislerin varlığı da çevre sakinlerini tedirgin etti.

‘EVİ GÖRMEYE GELENLERİN SERVİS ÜCRETİ İÇİN DE BİN DOLAR ÖDEMESİ KARARINI VERDİ’

Old Bridge Belediye Başkanı Owen Henry ve yerel yetkililer artan şikayetler üzerine Apruzzi ailesinden her gece polisler için 2 bin dolar, çevreden evi görmeye gelen öğrencilerin servis ücreti için de bin dolar ödemesi kararını verdi.

Öte yandan Apruzzi ailesi evlerine yaptıkları süslemelerin anayasal hakları olduğunu belirterek, artık geleneksel hale gelen Noel ışıklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

EV İÇİN 4 BİN 500 DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Işıklar için kesilen cezanın ilk birkaç gününü kendi ceplerinden ödeyeceklerini dile getiren Apruzzi çifti, kalan günler için de halktan yardım toplayacak.

Çiftin evinin ışıklarının söndürülmemesi ve kesilen cezanın ödenmesi için “GoFundMe” adlı bağış toplama sitesinden kampanya başlatıldı. Toplamda 75 bin dolara ulaşmanın hedeflendiği kampanyada şu ana kadar 4 bin 500 dolar bağış toplandı.

Apruzzi çifti, karara rağmen evlerinin ışıklarını 1 Aralık gecesi itibarıyla yaktı.