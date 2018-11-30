‘Abcde’ adıyla dalga geçti, Facebook’ta paylaştı

39 dakika önce
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ABD merkezli ucuz havayolu şirketi Soutwest’in personeli, 5 yaşındaki yolcu Abcde’nin adını biniş kartında görünce güldü. Görevli, kartın fotoğrafını çekip Facebook’a koydu. Soutwest, çocuğun ailesinden özür diledi.

Olay, California eylaetindeki John Wayne Havalimanı’nda yaşandı.

Traci Redford ve kızı Abcde uçağa binmek üzereyken kapı görevlisi gülmeye başladı.

Görevlinin daha sonra biniş kartının fotoğrafını çekip Facebook’a koyması üzerine Abcde’nin ailesi şirkete şikayet mektubu gönderdi.

Şirketin sözcüsü Chris Mainz, iki hafta sonra aileden özür diledi, “Personelizimizin mesajı şirketimizin müşterilerimize verdiğimiz değer ve nezaket ve saygı kurallarımızla uyuşmuyor” dedi.

Traci Redford ise ABC7 televizyonuna açıklamasında “Kapı görevlileri bana ve kızıma bakarak gülerken kızım ‘Anne ismime neden gülüyorlar?’ diye sordu. Ben de ona ne yazık ki herkesin iyi olamayacağı yanıtını verdim” dedi.

Vocativ adlı internet sitesinin 2014 yayımladığı bir habere göre ABD’de Abcde adlı en az 328 çocuk var.

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