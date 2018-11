Starbucks, mağazalarından pornografik içeriklere girilmesini yasaklıyor

Ünlü kahve zinciri Starbucks, ABD’de bulunan tüm mağazalarının Wi-Fi ağından pornografik içeriklere erişimi yasaklayan bir çözüm geliştirdiğini açıkladı

Yıllar süren baskının ardından Starbucks, müşterilerinin mağazalarında porno içerikli film izlemesini engellemenin yolunu bulduğunu duyurdu.

Business Insider’ın haberine göre, Starbucks, gelecek yıl mağazalarında pornografik filmler ya da benzer cinsel içerik barındıran sitelere girişi engellemeye yarayan bir cihazı tanıtmayı planlıyor. Starbucks mağazalarında pornografik içerik izlenmesi durumunda, kahve zincirinin Wi-Fi sağlayıcısında bu tip içerikleri engelleyen bir filtre bulunmuyor.

‘STARBUCKS’IN HERKES İÇİN GÜVENLİ OLMAYA DEVAM ETTİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN BU ADIMI ATTIK’

Starbucks’tan bir temsilcinin konu hakkında mail yoluyla yaptığı açıklamada, “Üçüncül mekanın (Starbucks) herkesi kucakladığından ve güvenli olmaya devam ettiğinden emin olmak adına, bu tarz içeriklerin mağazalarımızda izlenebilmesini önlemek adına bir çözüm belirledik. Yeni yılın başından itibaren ABD’de bulunan mağazalarımızda bulduğumuz çözümü tanıtacağız” dedi.

Pornografik içerikli sitelere girişi nasıl engelleyeceği hakkında ayrıntı vermeyi reddeden ABD’li kahve zincirinin, birçok ekipmanı test ettiği ve zararsız içeriğe sahip sitelere girişlerin kazara da olsa engellenmeyeceğini umduğu aktarıldı.

Cinsel içerikli sitelere girişi engellemesi beklenen cihazın Starbucks mağazalarında kullanılmaya başlanmasına Enough Is Enough (Bu kadarı da fazla) isimli güvenli internet savunucusu bir organizasyonun yıllardır süren baskısının neden olduğu tahmin ediliyor.

Enough Is Enough isimli organizasyonun Starbuck’ı pornografik içerikleri filtrelemeye çağıran imza kampanyası, 26 binden fazla kişi tarafından destek görmüştü.

Organizyonun CEO’su Donna Rice Hughes hafta başında, 2016’da müstehcen içerikli internet sitelerini engelleme sözüne uymadığı gerekçesiyle Starbuck’a tepki göstermişti.

MCDONALD’S VE SUBWAY GİBİ ZİNCİR RESTORANLAR DA BU YASAĞI UYGULUYOR

Starbucks’ın geçte olsa bu konuya çözüm bulabilmesinden ötürü ‘heyecanlı’ olduğunu aktaran Hughes, “İnsanlar orada saatlerce oturuyor ve internet kullanıyor. Bu uygulamanın onlar için olduğunu bilsinler. İnterneti daha güvenli ve korunaklı hale getirelim” yorumunda bulundu.

McDonald’s, Subway ve Chick-fil-A gibi zincir restoranlar pornografik içerikleri sitelere girişi engelleyen filtrenin kullanımına 2016 ya da daha önce başladığı biliniyor.