DNA değiştirme araştırmasına Çin hükümetinden ret: Soruşturma başlatıldı

Çin hükümeti tarafından, DNA’ları değiştirilmiş bebeklerle ilgili yapılan çalışmalara durdurma talimatı verildiği öğrenildi. Bilim insanları ise, DNA değişikliği sürecinin hala çok erken olduğunu açıkladı.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şu Nanping, devlet televizyonu CCTV’ye yaptığı açıklamada bakanlığın söz konusu işleme sert bir şekilde karşı olduğunu açıkladı. Şu, DNA değişikliği işlemini uygulayan ekibin eylemlerinin illegal ve kabul edilemez olduğunu vurguladı ve haklarında bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ancak Şu, söz konusu işlemle ilgili olarak atılan somut adımlardan ise bahsetmedi.

Şu ayrıca, araştırmacı He Jiankui’yla ilgili olarak ‘deneyinin etik ve ahlaki sınırları geçtiğini’ söyledi ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.