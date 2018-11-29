Rusya’nın Ay’a kuracağı istasyon inşasının tahmini başlangıç tarihi belli oldu

Yayınlanan ‘Ay Programının Uygulanmasının Yol haritası’ tanıtımında, 2025 yılı sonunda ana modülün fırlatılmasıyla, Ay yörüngesinde Rusya ulusal istayonu inşaatının başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Yayınlanan belgeye göre, daha sonra Ay’ın yüzeyine kozmonotları indirecek gemi ve kalkış-iniş modülleri, yörüngedeki istasyonuna yerleştirilecek.

Tanıtım, insanlı uzay araçları genel tasarımcısı Evgeniy Mikrin tarafından hazırlandı.

Evgeniy Mikrin daha önce, Uluslararası Uzay İstasyonu için geliştirilen modülleri baz alarak oluşturulan yakın ay istasyonu konseptini sunmuştu. Hazırlanan konsept, önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rus segmentinin inşasının tamamlanması kapsamında dünya yörüngesinde test edilecek edilecek.

KONSEPT ÜÇ AY İÇERİSİNDE HAZIRLANACAK

Rus Uzay Ajansı Başkanı Rogozin’den ABD’lilerin Ay’a gidip gitmediklerinin kontrol edilmesi teklifi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ay programı konseptini önümüzdeki üç ay içerisinde hazırlayacaklarını açıklamıştı. Ancak, Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Anatoliy Petrukoviç, yakın ay istayonunun Ay’daki istasyona göre daha az ilgi çekici olduğunu, çünkü yüksek dozdaki radyasyondan dolayı kozmonotların orada sürekli kalamayacağını ve bilimsel araştırmalar için istasyonda ayrılan alanın küçük olduğunu belirtti.

Öte yandan, Roskosmos ile NASA, ABD’nin Ay’ın yörüngesine kurmayı planladığı Gateway istasyonu için geliştirilecek modül için anlaşma imzaladı. Roskosmos’un sadece eşit haklar temelinde bu projede yer alabileceği belirtildi.