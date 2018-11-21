Black Friday: Büyük indirim ve alışveriş günü

Bu Cuma, dünya çapında pek çok marka ve firmanın indirim yaptığı, müşterilerin indirimlerden faydalanabilmek için mağazalarda izdiham yarattığı gün olan Black Friday (Kara Cuma).

Peki bu gelenek nasıl başladı? Ekonomiye etkileri ne?

Black Friday, insanların her yıl Kasım’ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü’nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD’de başlayan bir gelenek.

Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.

Şükran Günü’nden sonraki cumaların bu özelliği, kent merkezlerinde trafik yoğunluğunu artırıyor.

ABD’DEN DÜNYAYA YAYILDI

Küreselleşmeyle birlikte Black Friday’de indirim yapma kültürü, ABD’den diğer ülkelere de yayılmaya başladı.

Önce ABD’nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday’lerde sınır kentlerinden ABD’ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.

Bugün Hindistan’dan Meksika’ya kadar çok sayıda ülkede Black Friday indirimleri yapılıyor.

İngiltere’de de 2010’dan itibaren Black Friday’e yönelik pazarlama kampanyaları arttı.

ABD’li çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon, indirimlerini İngiltere sitesinde de uygulamaya başlarken ABD’li Walmart’ın sahibi olduğu ASDA süpermarketlerinde de Black Friday düzenlendi. İndirimler zamanla diğer şirketlere de yayıldı.

Sanal alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte internet siteleri Black Friday’den sonraki Pazartesi gününü Cyber Monday (Siber Pazartesi) ilan ederek o günlerde de büyük indirimler düzenlemeye başladı.

İnternet siteleri için yaratılan Black Friday alan adı olan blackfriday de 2014’te kullanıma sunuldu. 2 yıl içinde 2 bine yakın site alan adını kullanmaya başladı.

İngiltere’deki iş dünyası gazetesi City A.M.’e göre ülkedeki Black Friday alışveriş hacmi 2015 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,1 milyar sterline ulaştı ve tarihte ilk defa 1 milyar sterlini aştı.

Cyber Monday alışverişi de benzer bir artışla 720 milyon sterlinden 968 milyona çıktı.

ABD’de ise Black Friday’de harcanan para çok daha fazla.