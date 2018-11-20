Dünya genelinde 4,5 milyar insan tuvaletten mahrum

Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde 4,5 milyar insanın ya tuvaletten mahrum olduğunu ya da var olan tuvaletlerin altyapısının bulunmadığını bildirdi.

BM’den 19 Kasım “Dünya Tuvalet Günü” nedeniyle yapılan açıklamada, dünya genelinde 4,5 milyar insanın “güvenli” tuvaletten mahrum kaldığı ve 892 milyon kişinin halen tuvalet için açık alanları kullandığı belirtildi.

Açıklamada, tuvalet mahrumiyetinin kamu sağlığı, iş ve yaşam koşulları, beslenme, eğitim ve ekonomik üretim açısından yıkıcı etkiler getirdiği kaydedildi.

“TABİATIMIZI AÇIK BİR LAĞIMA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

BM’nin bu yılki tuvalet günü temasının “tabiat çağırdığında” olduğu aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Tabiat çağırdığında bizim bir tuvalete ihtiyacımız var fakat milyarlarca insan buna sahip değil. Bu, büyük çapta insan dışkılarının kontrol edilemediği ve insan hayatının sürdürülebilirliğini sağlayan toprağı ve suyu kirlettiği anlamına geliyor. Biz tabiatımızı açık bir lağıma dönüştürüyoruz. Çevreyle uyum içerisinde tuvaletler ve sıhhi tesisatlar inşa etmeliyiz.”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre küresel nüfusun yüzde 60’ını oluşturan 4,5 milyar insanın ya evinde tuvaleti yok ya da tuvaletlerinin altyapısı bulunmuyor.

Dünyada 1,8 milyar insan, lağımın karışmasına karşı herhangi bir önlem alınmamış, arındırılmamış kaynaklardan içme suyu kullanıyor.

Dünya genelinde okulların 3’te 1’i tuvalete, 900 milyon okul öğrencisi ise ellerini yıkamak için lavaboya sahip değil.

Küresel anlamda atık suların yüzde 80’i hiçbir işlem görmeden doğrudan ekosisteme geri dönüyor.

TUVALETSİZLİK EN ÇOK KADINLARI VURUYOR

Tuvalet yoksunluğu, dünyada en çok kadınları ve kız çocuklarını mağdur ediyor.

Yetkililer, ihtiyaçlarını açık alanlarda gidermek zorunda kalan kadın ve kızların, tecavüze ve cinsiyete dayalı diğer şiddet eylemlerine açık hale geldiğini belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, milyonlarca kadın ve kız çocuğu, tuvalet ihtiyaçlarını giderecek uygun yer bulabilmek için evlerinden en az 300 metre uzaklaşmak zorunda kalıyor.

Okullarda kızlar için ayrı tuvalet bulunmasının, daha fazla kız çocuğunun eğitim görmesini sağlayacağı da ifade ediliyor.