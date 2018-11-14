İklim değişikliği erkeklerin üretkenliğini yarı yarıya azalttı

Küresel ısınma erkeklerin üretkenliğini olumsuz etkiliyor. Böcekler üzerinde yürütülen bir araştırma sonuçlarına göre sıcak havaya maruz bırakılan erkek böceklerde sperm üretimi dörtte üç azaldı, üretkenliklerini ise yarıya düşürdü. Dişi böcekler ise etkilenmedi.

Araştırmacılar böceklere dair bulguların insanlar için de geçerli olabileceğini belirtiyor.

ERKEK BÖCEKLERİN ÜRETKENLİĞİ YARI YARIYA AZALDI

İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde yürütülen araştırmada 35 derece sıcaklıkta yaşayan tropik bir böcek türü seçilerek laboratuvar ortamında 5 ile 7 derece arasında sıcaklık artışına maruz bırakıldı.

Sıcağa maruz kalan erkek böceklerden üreyen yavru sayısının yarı yarıya azaldığı görüldü. Daha da önemlisi, bu böceklerden doğan yavruların zararlı etkileri kalıtım yoluyla aldığı ve yüzde 20 daha az yaşayan bu yavruların yaşamları boyunca ürettikleri sperm sayısının da azaldığı tespit edildi.

ARTAN SICAKLAR MEMELİLERİN DE ÜRETKENLİĞİNİ AZALTIYOR

Araştırmacılar sıcaklığın yalnızca soğuk kanlı hayvanları etkilemediğine dikkat çekiyor. Geçmişte yapılan araştırmalarda şok sıcaklık dalgalarının sıcak kanlı hayvanların ve inek, koyun gibi memelilerin üretkenliğindeki azalmayı ortaya koyuyor.

Sıcaklık dalgalarının sperme nasıl zarar verdiği henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Ancak sperm zarında hasar farkettiklerini belirten araştırmacılar, spermlerin DNA’sının da hasar görme olasılığının güçlü olduğunu ve bu nedenle yavrulara da geçebileceğini düşünüyor.

Sıcakkanlı hayvanların çoğunda testislerin vücutlarının dışarıda olması spermin fazla ısınmasını engelliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ HENÜZ TAM BİLİNMİYOR

Son 30 yıl içerisinde yükselen hava sıcaklıkları dünya üzerindeki böcek nüfusunu olumuz etkiledi. Örneğin Porto Riko’daki yağmur ormanlarında yaşayan böcek nüfusu yüzde 80 azaldı.

Araştırmayı yürüten ekibin başı Prof. Dr. Matt Gage böceklerin iklim değişikliğine nasıl tepki verdiğinin anlaşılmasının çok önemli olduğunu belirtiyor. Çünkü böcekler biyoçeşitliliğin neredeyse dörtte üçünü oluşturuyor.

Laboratuvar ortamında yaratılan sıcaklıkların günümüzde 90 kadar ülkede zaten görülmekte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gage, insanların üretkenliği ile bir bağlantı kurulabileceğini söylüyor. İklim değişikliğine insanların yol açtığına dikkat çeken Gage, artan sıcaklıkların erkek üretkenliği üzerinde etki yaratmasının belki de dengeleyici bir unsur olabileceği yorumunu getiriyor.

İklim değişikliğinin hava sıcaklığını yükseltmesi kaçınılmaz hale geldi, ancak insan ve hayvan sağlığına etkileri henüz tam olarak bilinmiyor.