Erkeklerde ‘cilt kanseri’ nedeniyle ölüm oranında artış… İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen bir sağlık konferansında, erkeklerde cilt kanserinde ölüm oranının 1985 yılından beri sürekli arttığı ifade edildi.

İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen bir sağlık konferansında, erkeklerde cilt kanserinde ölüm oranının 1985 yılından beri sürekli arttığı ifade edildi.

İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen bir sağlık konferansında, erkeklerde cilt kanserinde ölüm oranının 1985 yılından beri sürekli arttığı belirtildi. Yapılan araştırmada, kadınlarda cilt kanserinde ölüm oranının ise giderek azaldığı belirtildi.

İngiliz The Guardian’ın haberine göre; Doktor Dorothy Yang, erkeklerde, kadınlara göre cilt kanserinde ölüm oranının daha fazla olmasının sebepleri arasında “kendilerini güneşten daha az korumak” veya “halk sağlığı uyarılarına kulak asmamak” olabileceğini ifade etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’ne (CDC) göre, cilt kanseri vakalarının yüzde 90’ına solaryumların, güneş veya ultraviyole ışınların sebep olduğu belirtildi.

SON 30 YILDA EN AZ YÜZDE 50 ARTTI

Araştırmanın yapıldığı 18 ülkenin 8’inde, erkeklerde cilt kanseri ölüm oranlarının son 30 yılda en az yüzde 50 arttığı ifade edildi. İrlanda ve Hırvatistan’da ise oranların iki katına çıktığına değinildi. İspanya ve İngiltere’de yüzde 70, Hollanda’da yüzde 60, Fransa ve Belçika’da ise yüzde 50 arttığı belirtildi.

CDC tarafından, araştırma kapsamında bulunmayan ABD’de ise erkeklerde cilt kanseri ölüm oranının yüzde 25 civarında arttığı ifade edildi.

Avustralya’da 2013 ve 2015 yılları arasında neredeyse 100 bin erkeğin cilt kanserine yenik düştüğüne değinildi. En yüksek ölüm oranına sahip ülke Finlandiya’da ise 30 yıl öncesine göre ölüm oranın sadece yüzde 10 arttığı belirtildi. Japonya’da cilt kanseri ölüm oranlarının hem erkeklerde hem kadınlarda en düşük seviyede olduğu belirtildi.

Doktor Dorothy Yang, biyolojik ve genetik faktörlerin de cilt kanserine yol açabileceğini fakat yapılan araştırmaların henüz bunu kanıtlar nitelikte olmadığını vurguladı.