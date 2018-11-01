Facebook’un sinyalini verdiği değişiklikler ne anlama geliyor? Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook'ta herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman bunun hem kullanıcıları hem de bu platformu kullanan şirketler için büyük sonuçları olabiliyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook’ta herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman bunun hem kullanıcıları hem de bu platformu kullanan şirketler için büyük sonuçları olabiliyor.

Şimdi Mark Zuckerberg, Facebook’un dev boyutlara ulaşan kullanıcılarının bu platformu kullanma biçimleriyle ilgili büyük bir değişimin yolda olduğunun sinyallerini verdi.

Birçok kullanıcı için arkadaşlarının, üye oldukları grupların ya da takip ettikleri sayfaların gönderilerini gördükleri Haber Kaynağı, Facebook demek.

Ancak şirketin olağanüstü olmasa da oldukça sağlam görünen üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili yapılan telekonferansta Zuckerberg, “İnsanların birbirleriyle iletişim kurma biçimlerinin özel mesajlaşma ve Hikayeler kısmına doğru kaydığını görüyoruz. Başkalarına açık paylaşım yapmak her zaman çok önemli olacak ancak insanlar giderek özel paylaşımlarda da bulunmak istiyor” dedi.

Bu sözlerin biraz izah edilmesi gerekiyor.

Aslında söylemek istediği şey, insanların artık yeni doğan bebeklerinin fotoğraflarını veya üç kafalı doğan köpekle ilgili haberi herkese açık olan Haber Akışı üzerinden değil, Messenger ya da WhatsApp üzerinden başka kişilere veya gruplara gönderdiği ya da yeni getirilen Hikayeler özelliğini kullandığı.

Snapchat’in bir benzeri olan moveStories, yalnızca 24 saat boyunca yayında kalacak şekilde video ve fotoğraf paylaşılmasına olanak tanıyor.

Başta WhatsApp olmak üzere tüm bu servisleri çekici kılanın mahremiyet olduğu çok açık. Stories özelliğinde de paylaşımların geçici olmasını seviyorlar.

Zuckerberg, “İnsanlar, kalıcı olmayan biçimlerde paylaşım yapmak istiyor ve bizim de bu yeni eğilimi tamamen kucakladığımızdan emin olmak istiyorum” dedi.

Bir diğer büyüme alanı da video. Artık ayrı bir sekmeye tıkladığında kullanıcılar Haber Akışı’ndan ayrılıp, izleyebilecekleri videoları gösteren bir menüye ulaşıyor.

Zuckerberg, Haber Kaynağı’nda videolara yer verilmesinin “bazı sosyal etkileşimlerin yerine geçiyor ve insanların deneyimin değerini azalttığını söylediğini” ancak daha kaliteli bir deneyim sağlamak adına ayrı bir bölüme aldıklarını belirtti.

Bununla birlikte, Facebook’un bu önemli ürününün ağırlığını azaltmaya yönelik atılan bu adım bazı önemli riskleri de beraberinde getiriyor.

İlk olarak, gerek Hikayeler özelliği gerekse de video sekmesi, beklendiği kadar hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanmadı.

Gündeme gelen bir diğer soru da bunlardan nasıl para kazanılacağı.

Her ne kadar Facebook bunu kendi Instagram ürünü için başarmış olsa da Hikayeler gibi formatlara reklam yerleştirmek çok zor.

Daha da zor olan Messenger ve WhatsApp’ı birer gelir kaynağına dönüştürmek.

Kullanıcılar, bu platformları özel alanlar olarak görüyor ve yaklaşan bir doğumla ilgili sohbetin bebek kıyafetleri reklamıyla rahatsız edilmesi Facebook’a olan güveni daha da sarsabilir. WhatsApp’ın nasıl bir gelir kaynağına dönüştürülebileceği konusunun, kurucularının şirketten ayrılmasının arkasında yatan neden olduğu düşünülüyor.

Mark Zuckerberg, geçiş döneminde bazı sıkıntılar yaşanabileceğini kabul ediyor ancak uzun vade konusunda kendinden emin görünüyor.

Zuckerberg, “Bu dönemde, ürünlerimizin mobile geçiş döneminde olduğu gibi gelir büyüme hızımız daha yavaş olabilir” dedi.

Mobile geçiş sürecinin şirketin gelirleri üzerinde çok büyük bir tehdit oluşturması bekleniyordu ancak korkulan olmadı.

Ancak, Facebook’un başta videolar olmak üzere yaptığı değişiklikleri kaşlarını çatarak, yakından izleyenler de var.

Birkaç yıl önce medya kuruluşları, izlemek için tıklayan kullanıcı sayısının çok yüksek olduğunu gösteren verilerin ortaya çıkmasının ardından Facebook platformuna gönderdikleri videoları artırmak için bu alana eleman ve kaynak kaldırmak gibi bir dizi adım attı.

Ancak, önceliği videoya veren bu anlayış, artık bir yanılsamanın üzerine kurulmuş gibi görünüyor. Facebook, kendisini video izleme verilerini bilinçli bir şekilde şişirmekle suçlayan reklamverenlerle bir yargı savaşının içinden geçiyor.

Medya kuruluşlarının da kullanıcı sayısının artmamasının ardından işe aldıkları elemanları çıkardıkları görülüyor.

Facebook, bu yıl içerisinde medya içeriklerinin Haber Kaynağı’nda daha az görüleceğini ve arkadaşların paylaşımlarına öncelik verileceğini açıkladı.

Şimdi ise birçok kesimden çok sayıda kuruluş, bu sosyal medya devinin milyonlarca müşteriye mesajlarını ulaştırma konusunda gerçekten de en iyi platformu sunup sunmadığını sorguluyor.