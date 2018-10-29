Bilimkurgu filmlerini aratmayan uygulama: Ellerine çip taktılar

İsveç’te son rakamlara göre 4 bini aşkın insan teknolojiyi kullanarak, yaşamlarını kolaylaştırma yolunu seçti. İngiltere’nin çok okunan platformlarından Independet ve İsveç basınında yer alan haberlerde İsveçlilerin Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) kullanarak yanlarında anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıkları ifade ediliyor.

Ufak boyutlardaki mikroçiplerin başparmak ile işaret parmağı arasındaki bölgeye bir ameliyatla yerleştirildiğini açıklayan yetkililer, “Şu an birçok Android akıllı telefonda kullanılan NFC teknolojisini destekliyor. Dolayısıyla çipleri şarj etmeye gerek yok. Bu çiplerde akıllı kapıların açılması sağlanıyor ve biletler okutulabiliyor” ifadesini kullandı. Biohax isimli şirket, bu çipi kullananların son 5 yılda hızla arttığını açıkladı. Biohax, “Bu çipler aracılığıyla plastik atık harcamasını düşürdük. Kağıt bilet ve plastik kartları rafa kaldırmayı amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Independent’a konuşan Zoltan Istvan isimli bir adam da bu teknolojiyi ilk kullananlardan biri olduğunu söyledi. Istvan, “Bu teknoloji gelişiyor fakat hala bazı sıkıntılar var. 3 yıl önce bunu taktırdım ve o günden beri yanımda anahtar taşımıyorum. Fakat aradan 3 yıl geçtiği için çipi yenilemem gerek” dedi.