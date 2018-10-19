Cemal Kaşıkçı olayı: Suudi ‘suikast timi’ iddiasında adı geçenler kim? BBC Türkçe'nin haberine göre Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Türk yetkililerin 15 kişiyi içeren şüpheli listesi yayınlandı.

Türkiye’de ve ABD’de gazeteler, Türk yetkililerin Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması olayına karıştığından kuşkulandığı 15 Suudi Arabistan vatandaşının kimliklerini yayınladı.

2 Ekim günü iki ayrı uçakla İstanbul Atatürk havalimanına geldiği söylenen bu 15 kişinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri basında yer aldı.

Bu kişilerin önemli bir kısmı, Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu`na girişinden bir kaç saat önce iki özel uçakla İstanbul’a inmiş ve aynı gün yine aynı uçaklarla ülkelerine geri dönmüştü.

Türk yetkililer bu kişilerin Suudi istihbarat ve güvenlik örgütü mensupları olduklarını düşünüyorlar ve açık kaynaklardan herkesin ulaşımına açık bilgiler de bu kuşkuları doğrular nitelikte.

Suudi yetkililer ise Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla bir ilgileri olmadığı ve Kaşıkçı’nın evrak işlemlerini hallettikten sonra konsolosluktan ayrıldığı konusunda ısrarcılar.

SALAH MUHAMMED A TUBAİGY (1971 DOĞUMLU)

Doktor Tubaigy İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’ne lisansüstü eğitimini tamamlamış olan bir adli tıp uzmanı. 2015 yılında Avustrulya’daki Victoria Adli Tıp Enstitüsü’nde üç ay çalıştığı biliniyor.

Tubaigy Twitter hesabının profilinde kendisini ‘Adli Tıp Profesörü’ ve Suudi Adli Tıp Bilim Konseyi’nin başkanı olarak tanıtıyor. Tubaigy’nin hesabı Suudi İçişleri Bakanlığı’na da link veriyor.

2014 yılında Londra’da Arapça yayın yapan Eş Şark el Ewsat gazetesi, bir haberinde Doktor Tubaigy’yi İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Dairesi’nde görevli bir yarbay olarak tanıtıyor.

Tubaigy, Eş Şark el Ewsat gazetesinde üniformalı bir fotoğrafının da eşlik ettiği bu mülakatında Hac sırasında yaşamını yitiren Müslümanların ölüm sebebini hızla belirleyebilmek amacıyla patologlara 7 dakikada otopsi yapma imkanı sağlayan bir sahra laboratuvarı konusunda bilgi veriyor.

Türk yetkililer yanında bir kemik testeresi taşıyan Tubaigy’nin, 2 Ekim günü sabaha karşı 03.13’de, Riyad’dan kalkan HZSK2 kuyruk numaralı bir özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiğini söylüyor.

Uçak Suudi hükümetinin geçen yıl başlattığı ‘yolsuzlukla mücadele’ operasyonu kapsamında el koyduğu Sky Prime Havacılık Hizmetleri adlı şirkete ait.

Tubaigy İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 500 metre mesafedeki Mövenpick Hotel’e yerleşiyor ve ve aynı günün akşamı saat 22.54’te hareket eden aynı uçakla Dubai üzerinden Riyad’a dönüyor.

Adı açıklanmayan Türk yetkililer tarafından o günden bugüne yapılan açıklamalarda, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın işkence gördüğü ve cesedinin parçalandığı düşünülen 2 Ekim günü Suudi Arabistan konsolosluğu içinde alınan ses kayıtlarında Tubaigy’ye ait konuşmaların ayırt edilebildiği de ileri sürüldü.

Bu yetkililer ses kayıtlarında Tubaigy olduğu tespit edilen kişinin, Kaşıkçı’nın bedenini parçalarken, odada bulunan diğerlerine kendisi gibi kulaklıkla müzik dinlemelerini tavsiye ettiğinin duyulduğunu söylemişlerdi.

Doktor Tubaigy bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmış değil. Fakat Tubaigy’nin amcası olduğunu söyleyen bir kişi onun asla böylesi “suçlara” karışacak bir kişi olmadığını yazdı.

MAHER ABDULAZİZ M MUTREB, (1971 DOĞUMLU)

Mutreb’in 2000’li yıllarda iki yıl boyunca Londra’daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinde çalıştığı düşünülüyor. İngiltere hükümeti tarafından 2007 yılında yayımlanan bir resmi diplomatik listede bu isimde biri Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde başkatip olarak görevli görünüyor.

Amerikan CNN televizyonu Londra’dan Mutreb’i tanıyan bir kaynağın onu Suudi istihbaratında albay olarak tanımladığını aktardı. Arapçada telefonla arayanların kimliğini bildiren yaygın bir ugulama olan MenoM3ay’da da Mutreb kraliyet sarayında albay rütbesiyle görevli olarak görünüyor.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın bu yılın Mart ayında ABD’nin prestijli okullarından Massachusetts Institute of Technology’ye (MIT) yaptığı ziyaret sırasında çekilen bu fotoğrafta en sağdaki kişinin Maher Mutreb olduğu görülüyor.

Ayrıca bu yılın Mart ayından bu yana çekilmiş fotoğraflar Mutreb’in bir kaç ay içinde en az üç kez Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile birlikte seyahat ettiğini belgeliyor.

Bu da Mutreb’in üst düzey bir güvenlik görevlisi olabileceği savını güçlendiriyor.

Türkiye’de de Sabah gazetesi Mutreb’i 2 Ekim günü sabah 09.55’te yani Cemal Kaşıkçı’nın girişinden üç saat kadar önce Suudi Arabistan konsolosluğuna girerken ve daha sonra 16.53’te konsolosluk konutu civarında gösteren kamera görüntülerini yayınladı.

Türkiye’de basında yer alan haberlerde Mutreb’in İstanbul’a HZSK2 kuyruk numaralı özel uçakla doktor Tubaigy ile birlikte geldiği ve yine onun gibi Mövenpick Hotel’de kaldığı kaydedildi.

Mutreb yine medyaya sızan haberlere göre otelden 17.49’da çıkış yaptı ve İstanbul’dan Sky Prime’a ait HZSK1 kuyruk numaralı uçakla aynı gün yani 2 Ekim’de saat 18.40’ta ayrıldı.

ABDULAZİZ MOHAMMED M ALHAWSAWİ, (1987 DOĞUMLU)

New York Times gazetesi adı verilmeyen ama Suudi kraliyet ailesiyle ilişkili bir iş yaptığı kaydedilen bir Fransız kaynağa atfen Alhawsawi’nin Veliaht Prens Muhammed bin Salman’la birlikte seyahat eden güvenlik ekibinin mensubu olduğunu yazdı.

Bu isimde bir kişi telefon numarası bulma uygulaması MenoM3ay’da da Suudi Kraliyet Muhafız Kıtası mensubu olarak görünüyor.

Elhawsawi İstanbul’a normal bir yolcu uçağı ile geldi ve Atatürk havalimanında sabaha karşı 01.43’te pasaport kontrolünden geçti.

Suudi konsolosluğuna çok yakın Wyndham Grand Istanbul Levant Hotel’de kalan Alhawsawi İstanbul’dan Tubaigy ile birlikte HZSK2 kuyruk numaralı özel uçakla aynı akşam 22.54’te ayrıldı.

THAAR GHALEB T ALHARBİ, (1979 DOĞUMLU)

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Suudi Kraliyet Muhafız gücünde bu isimde bir kişi Cidde’de Veliaht Prens’in sarayını savunurken gösterdiği cesaretten dolayı teğmenliğe terfi ettirilmiş. Bu olayda silahlı bir kişi iki kraliyet muhafızını öldürüp üçünü yaraladıktan sonra öldürülmüştü.

Alharbi İstanbul’a HZSK2 kuyruk numaralı özel uçakla gelip Mövenpick oteline giriş yapıyor ve akşam da HZSK1 kuyruk numaralı diğer özel uçakla dönüyor.

MOHAMMED SAAD H ALZAHRANİ, (1988 DOĞUMLU)

Arapça telefon belirleme uygulaması MenoM3ay bu kişiyi Kraliyet Muhafızları gücü mensubu olarak gösteriyor.

Bunun yanısıra İyad el Bağdadi adlı bir insan hakları savunucusuna göre, 2007 yılında çekilmiş bir fotoğraf ve video görüntülerinde bu kişi Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın da katıldığı bir resmi organizasyonda, ismi yaka rozetine takılı bir şekilde görüntülenmiş.

Türkiye’de medya Alzahrani’nin İstanbul’a ticari bir uçakla geldiğini, Wyndham Grand otelinde kaldığını ve akşam da HZSK2 kuyruk numaralı uçakla ayrıldığını yazdı.

Fakat Washington Post’un haberinde, MenoM3ay uygulamasında bu isme kayıtlı telefon arandığında bu isimli kişinin o tarihte İstanbul’da olmadığını söylediği kaydediliyor.

KHALİD AEDH G ALOTAİBİ, (1988 DOĞUMLU)

Bu isimli bir kişi MenoM3ay uygulamasında Kraliyet Muhafızı olarak tanımlanıyor.

Washington Post bu isimde bir kişinin taşıdığı pasaportla Suudi kraliyet ailesi mensupları tarafından ABD’ye yapılan üç ziyaret ile aynı dönemde ABD’ye giriş yapıldığını bildiriyor.

Alotaibi Türkiye medyasının haberlerine göre İstanbul’a normal bir yolcu uçağıyla gelip Wyndham Grand oteline giriş yaptı ve aynı akşam İstanbul Atatürk havalimanında 20.28’de pasaport kontrolünden geçti.

NAİF HASSAN S ALARİFİ, (1986 DOĞUMLU)

Washington’da yaşayan ve Cemal Kaşıkçı’nın tanıdığı olduğunu söyleyen Suudi doğumlu Suriyeli tercüman Qutaibi Idlbi’ye göre, bu isimde birinin Facebook hesabında Suudi özel kuvvetler üniformalı çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

Alarifi aynı zamanda MenoM3ay uygulamasında veliaht prensliğe bağlı olarak çalışan bir görevli olarak tanımlanıyor.

İstanbul’a normal bir yolcu uçağıyla gelen Alarifi Wyndham Grand otele geçmiş ve akşam HZSK2 kuyruk numaralı özel uçakla ayrılmış.

MUSTAFA MOHAMMED M ALMADANİ, (1962 DOĞUMLU)

Almadani MenoM3ay uygulamasında Suudi istihbaratında görevli bir kişi olarak tanımlanıyor.

Almadani medyada yer alan haberlere göre HZSK2 kuyruk numaralı uçakla İstanbul’a 2 Ekim sabaha karşı geldi, Mövenpick otelinde kaldı ve 3 Ekim günü bir yolcu uçağıyla İstanbul’dan ayrıldı.

MESHAL SAAD M ALBOSTANİ, (1987 DOĞUMLU)

Facebook’ta bu isimli bir hesabın sahibi, profilinde Suudi hava kuvvetlerinde teğmen olarak görünüyor.

MenoM3ay uygulamasında ise Kraliyet Muhafızları mensubu olarak tanımlanıyor.

Albostani İstanbul Atatürk havalimanında 2 Ekim sabaha karşı 01.45’te pasaport kontrolünden geçti, Wyndham Grand otelinde kaldı ve HZSK2 kuyruk numaralı özel uçakla ülkeyi terketti.

18 Ekim tarihli Yeni Şafak gazetesi’nin bir haberinde Albostani’nin Riyad’da kuşkulu bir trafik kazasında öldüğü öne sürüldü ama olayla ilgili ayrıntı verilmedi.

WALEED ABDULLAH M ALSEHRİ, (1980 DOĞUMLU)

Suudi medyasına göre Suudi Hava Kuvvetleri’nde görevli bu isimde bir subay geçen yıl veliaht prens tarafından filo komutanlığına terfi ettirildi.

Alsehri İstanbul’a 2 Ekim günü HZSK2 numaralı uçakla gelip Mövenpick’te kaldı ve HZSK1 kuyruk numaralı özel uçakla ayrıldı.

MANSOUR OTHMAN M ABAHUSSAİN, (1972 DOĞUMLU)

Olayla ilgili kaynaklardan biri olan Washington’da yaşayan Suriyeli tercüman Qutaibi Idlbi bu isimde bir kişinin MenoM3ay uygulamasında Suudi İstihbarat görevlisi olarak tanımlandığını söylüyor.

Yine bu isimde bir kişi bir Suudi gazetesinde 2014 yılında yayımlanan bir yazıda Sivil Savunma Dairesi’nde albay olarak tanıtılıyor.

Abahussein İstanbul Atatürk havalimanına yolcu uçağıyla gelmiş, Wyndham Grand oteline giriş yapmış ve HZSK2 kuyruk numaralı uçuşla ayrılmış.

FAHAD SHABİB A ALBALAWİ, (1985 DOĞUMLU)

Bu isimde bir kişi MenoM3ay uygulamasında Kraliyet Muhafızı olarak tanımlanıyor.

Albalawi İstanbul’a özel uçakla geldi ve Mövenpick’te kaldı.

İstanbuldan ise aynı akşam HZSK1 kuyruk numaralı özel uçakla ayrıldı.

Badr Lafi M Alotaibi, (1973 doğumlu)

Bu isimde bir kişi MenoM3ay uygulamasında Suudi istihbaratında albay olarak tanımlanıyor.

Alotaibi İstanbul’a 2 Ekim tarihinde HZSK2 kuyruk numaralı özel uçakla gelip Mövenpick’te kaldı ve aynı akşam HZSK1 kuyruk numaralı uçakla ayrıldı.

SAİF SAAD Q ALQAHTANİ, (1973 DOĞUMLU)

Washington Post gazetesine göre bu isimde bir kişi MenoM3ay uygulamasında Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın hizmetinde çalışıyor görünüyor.

Alqahtani İstanbul’a HZSK2 kuyruk numaralı özel uçakla gelip Mövenpick’te kalıyor.

Giderken ise normal bir yolcu uçağıyla 3 Ekim sabaha karşı ayrılıyor. Pasaport kontrolünden geçiş saati 00.20 olarak kaydedilmiş.

TURKİ MUSERREF M ALSEHRİ, (1982 DOĞUMLU)

Alsehri İstanbul’a HZSK2 kuyruk numaralı özel uçakla gelip Mövenpick otelinde kalıyor.

Yine 2 Ekim akşamı giderken ise HZSK1 kuyruk numaralı uçakla ülkeden ayrılıyor.