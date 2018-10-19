Rekabet gücü raporu: ABD birinci, Almanya üçüncü, Türkiye 61’inci…

DÜNYA Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Rekabet Gücü Raporu’nda inovasyon gücü açısından Almanya bütün ülkeleri geride bıraktı. İnovasyon gücü sıralamasında Almanya’yı ABD izledi. Alınan patent sayısı, yayımlanan bilimsel araştırmalar ve işletmeleri sürekli olarak iyileştirme ve inovasyona iten müşteri memnuniyeti, araştırma kapsamında temel alınan unsurlar arasında yer alıyor.

Finans sistemi, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetleri de ülkelerin ekonomik rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bütün kriterler birlikte değerlendirildiğinde Almanya’nın genel rekabet gücünün ABD ve Singapur‘un ardından üçüncü sırada yer aldığı görülüyor.

TÜRKİYE 61’NCİ SIRADA

140 ülkeyi kapsayan rapora göre rekabet gücü bakımından Türkiye 61’inci sırada. Türkiye’nin altyapı, sağlık ve inovasyon ekosistemi faktörleri bakımından ‘görece güçlü’ olduğu ifade edilirken, yüksek enflasyon ve negatif borç dinamiğiyle uğraşan ülkenin ekonomik sıkıntılarının, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarla daha da arttığı belirtiliyor. Raporda makroekonomik istikrar sıralamasında Türkiye’nin 140 ülke arasından 116’ncı sırada olduğu ifade ediliyor.

İLK 10’UN ALTISI AVRUPA ÜLKELERİ

Yeni metodların uygulandığı rekabet gücü sıralamasında ABD, Singapur ve Almanya’yı İsviçre, Japonya, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İsveç ve Danimarka izliyor. Sıralamada birinci gelen ABD’de işletmecilik anlayışı, istihdam piyasası ve finans sistemi öne çıkıyor. Çin, 140 ülkeyi kapsayan rekabet gücü endeksinin 28’inci sırasında yer alıyor. Son sıraları Haiti, Yemen ve Çad paylaşıyor. Son 28 arasında Afrika haricinde yer alan tek ülke ise Venezuela oldu. (HÜRRİYET)