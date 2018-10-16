ABD’nin değişen yüzü: Nüfusun %13,7’si yabancı Amerika’da her on yılda bir nüfus sayımı yapılır. Nüfus sayımından en az iki yıl önce bütün adreslere anket formu gönderilir, formu doldurup Nüfus Sayım Dairesi’ne postayla yollamaları istenir.

Amerika’da her on yılda bir nüfus sayımı yapılır. Nüfus sayımından en az iki yıl önce bütün adreslere anket formu gönderilir, formu doldurup Nüfus Sayım Dairesi’ne postayla yollamaları istenir. Bunu ihmal edenlerin evlerine de nüfus sayım görevlileri giderek anketi doldurmalarına yardımcı olur. Geçtiğimiz günlerde kapıyı çalan anketör bize de anketi doldurmadığımızı hatırlattı. Yani devlet bu işi çok sıkı tutuyor!

Nüfus Sayım Bürosu zaman zaman da anketten elde ettiği sonuçları kamuoyuna açıklar. Reuter Haber Ajansı’na göre Büro’dan yeni bir açıklama geldi.

Buna göre, Amerika’da nüfusun yüzde 13,7’si yabancı ülkelerde doğmuş. 2017’deki rakamlara göre Amerika’da yaşayan yabancı doğumlu nüfusun sayısı 45,5 milyon. Bu 2016 yılına göre % 1,8’lik bir artışa işaret ediyor. 2016’da yabancı ülkelerde doğmuş Amerikalılar’ın oranı yüzde 13,5’tu.

Trump yönetimi, Başkan Trump’ın göreve başladığı Ocak 2017’den buyana yasal göçü sınırlamak istediğini söylüyor ve bu yönde uygulamalar başlatarak Amerika’da yasadışı olarak bulunanları sınırdışı etmeye çalışıyor.

Ancak Göç Politikaları Enstitüsü demografı Randy Capps’e göre, yönetim yasal yollarla Amerika’ya gelmek isteyenlerin sayısında önemli bir sınırlamaya gitmedi. Capps, Amerika’da iş imkanlarının artmısının da yabancı göçü arttırdığını söylüyor. Capps, Amerika’ya daha çok kişinin yasal yollarla çalışmak üzere Amerika’ya geldiğini ve daha sonra da göçmen olarak kaldığını belirtiyor.

Resmi veriler aynı zamanda Asyalı göçmen sayısında az ama istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor. 2017 yılında Çin’den Amerika’ya göç edenlerin oranı yüzde 6,2’den yüzde 6,4’e çıktı. Buna karşılık yine 2017’de Meksida’dan Amerika’ya göçmen olarak gelenlerin oranı,%26,5’tan %25,3’e geriledi. Bu rakamlar hükümetin yaptığı Amerikan Toplum Anketi adlı araştırmadan geldi.

Demograflar rakamların çok daha yüksek olabileceğini, birçoklarının statülerinin ortaya çıkmaması için resmi evrak doldurmaktan, anketlere katılmaktan uzak durduğunu söylüyor.

PEW Araştırma Merkezi uzmanı Jeffrey Passel’e göre, Amerika’da göçmen nüfus, tahmin edilenden en az %3’le %5 daha fazla.

Görünen o ki, ‘Amerikan Rüyası’ hala tüm dünyadan göçmen çekmeye devam ediyor. Amerika’ya ‘beyin göçü’ de yavaşlamak yerine hızlanarak sürüyor. (AMERİKANIN SESİ)