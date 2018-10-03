Golf izlerken gözünü kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında hafta sonunda düzenlenen Ryder Cup golf turnuvasında seyirciler arasında bulunan bir Fransız kadın Amerikalı şampiyon Brooks Koepka’nın isabetsiz vuruşuyla bir gözünü kaybetti.

ABD ve Avrupa’nın yarıştığı, iki yılda bir düzenlenen şampiyonayı izlemek için eşiyle birlikte Mısır’dan gelen Corine Remande adlı 49 yaşındaki kadının göz çukuru kemiğinin kırıldığı ve gözyuvarının ‘patladığı’ belirtildi.

‘KONSANTRASYONUNU BOZMAK İSTEMEDİM’

Remande, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Başlangıçta hiç acı hissetmediğini”, özür dilemek için yanına gelen Koepka’nın konsantrasyonunu bozmamak için “olayı büyütmediğini” söyledi. Corine Remande daha sonra gözünden kan geldiğini anlattı.

Remande, 300 metre uzaktan vurulan top seyircilere yönelirken uyarı yapılmadığı için turnuvanın organizatörlerine dava açmayı planladığını söyledi.

28 yaşındaki golfçü Koepka da yazılı açıklamasında “bu trajik kazadan” dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Turnuvanın organizatörleri, bu tür olayların nadiren yaşandığını söylüyor.