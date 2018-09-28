Uçak denize indi, yolcular zor anlar yaşadı

PNG’ye ait PX073 sefer sayılı Air Niugini uçağındaki yolcular ve mürettebatın tamamı yardıma gelen botlar tarafından kurtarıldı.

2 saat önce
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Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya’nın Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby’ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı’na aktarma için alçaldığı sırada denize inen uçaktaki 47 kişi kurtarıldı, yolculardan 4’ü yaralandı.

Radyo Yeni Zelanda’nın, Mikronezya Federal Devletleri polisine dayandırarak verdiği habere göre, 36 yolcu ve 11 mürettebatıyla Pohnpei Adası’ndan havalanıp Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby’ye doğru giden Air Niugini’ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya’nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı’ndan 160 metre uzaklıkta denize iniş yaptı.

Batı Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Mikronezya Federal Devletleri, Yap, Chuuk, Pohnpei ve Kosrae adlı 4 eyaletten ve 607 adadan oluşuyor.

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