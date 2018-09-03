Amazon’un kurucusu saniyede bin 250 dolar kazanıyor

FORBES’IN yayımladığı en zenginler listesinde milyarderlerin saatlik kazançları açıklandı. Buna göre Amazon’un kurucusu yaklaşık 4,5 milyon dolarla birinci sırada yer alırken onu 1,8 milyon dolar ile Facebook’un kurucusu takip ediyor.

Forbes verilerine göre yapılan araştırmada geçen yılın en çok gelir elde eden kişilerinin saatlik kazançları dudak uçuklattı. Listenin tepesinde saatte yaklaşık 4.5 milyon dolar kazanan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos var.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNİN SAATTE NE KADAR KAZANDIKLARI AÇIKLANDI

Business Insider’ın her yıl mart ayında yayımlanan Forbes’un en zenginler listesinin 2017 ve 2018 versiyonları arasındaki fark çıkarılıp bir yıldaki saat sayısı olan 8 bin 760 ile bölünerek yapılan hesaba göre ortaya çıkan verilerde ilginç sonuçlar var.

BİRİNCİ SIRADA 4,5 MİLYON DOLAR İLE AMAZON’UN CEO’SU VAR

Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos, saatte yaklaşık 4.5 milyon dolar kazanıyor. Bu bedel, Amazon’da ortalama yıllık maaş olan 28 bin 500 dolardan 157 kat daha fazla.