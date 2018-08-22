Ay üzerinde su bulunduğu ilk kez doğrulandı

NASA Yetkilileri tarafından resmi açıklama: Ay yüzeyinde suyun oluşturduğu buz kütlelerine rastlandı

Araştırmacıların, yeni paylaştığı bir çalışma raporunda, Ay’ın Kuzey ve Güney kutuplarının etrafındaki donmuş buz kütlelerinin varlığını doğruladılar. Bu, insanlığın Ay ile ilgili gelecekte yapabilecekleri adına iyi bir haber olarak görülüyor.

Şimdiye kadar Ay üzerinde su olabileceğine dair çıkan bir çok haber ve bilgi yayınlanan bu rapor sayesinde doğrulanmış oldu.

Yapılan bu gözlemlerden bazıları, Hindistan’ın Chandrayaan-1 uzay gemisi ile NASA’nın Ay Mineraloji Eşleştiricisi (M3) cihazı tarafından yapıldı. Öncü Chandrayaan-1 – Hindistan’ın ilk ay sondajı ve ayın sularına dair güçlü kanıtlar getiren uzay aracı, Kasım 2008’den Ağustos 2009’a kadar dünyanın en yakın komşu yörüngesi Ay üzerinde çalıştı.

Yeni rapor çalışmasında, Hawaii Üniversitesi’nden Shuai Li ve Brown Üniversitesi tarafından yönetilen bir ekip M3 verilerini yeniden değerlendirdi. Cihaz tarafından toplanan yansıma spektrumlarda belirgin bir buz kütlesi bulunduğunu açıklar nitelikteydi.

Kaynak : Space