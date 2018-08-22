Yunanistan’ın Pire kentinde patlama

13 saat önce
0 124 Bir dakikadan az

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire kentinde bir binada meydana gelen şiddetli patlama sonucu maddi hasar oluştu. Patlamanın, bir araçtan atılan patlayıcı madde nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire kentinde bir binada şiddetli patlama oldu.

Yunanistan’ın resmi ajansı AMNA’nın, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre patlama, olay yerinden geçen bir araçtan atılan patlayıcı maddenin infilakı sonucu meydana geldi.

Sabah erken saatlerde meydana gelen patlama, birçok avukatlık bürosu ve şirket ofisinin bulunduğu binanın yanı sıra çevredeki işyerleri ve araçlarda hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan polisin incelemeleri devam ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 hafta önce
279

İngiltere’de askeri fabrikada patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

2 hafta önce
202

İtalya’daki havaalanı yakınında patlama!

3 hafta önce
798

Durex, prezervatiflerini topluyor

3 hafta önce
462

Belçika’da korkunç olay: Futbol sahasında kendini patlattı!

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin