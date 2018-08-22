Yunanistan’ın Pire kentinde patlama

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire kentinde bir binada meydana gelen şiddetli patlama sonucu maddi hasar oluştu. Patlamanın, bir araçtan atılan patlayıcı madde nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire kentinde bir binada şiddetli patlama oldu.

Yunanistan’ın resmi ajansı AMNA’nın, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre patlama, olay yerinden geçen bir araçtan atılan patlayıcı maddenin infilakı sonucu meydana geldi.

Sabah erken saatlerde meydana gelen patlama, birçok avukatlık bürosu ve şirket ofisinin bulunduğu binanın yanı sıra çevredeki işyerleri ve araçlarda hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan polisin incelemeleri devam ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.