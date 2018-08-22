ABD, Kıbrıs’ta deniz ve hava üsleri konusunda ‘kolaylık’ talep etti

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Alexander Milley, önceki gün Kıbrıs’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Rumlardan deniz ve hava üsleri konusunda ‘kolaylık’ talep etti.

Milley’in, Kıbrıs ordusu komutanı Korgeneral İlyas Leondaris’la görüşmesi İngiliz üslerinin de bulunduğu Larnaka Havalimanı’nda gerçekleşti. Fileleftheros gazetesinin haberine göre görüşmeye ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Doherty, İngiliz Yüksek Komiseri (Büyükelçi) Stephen Lilli, ABD ve İngiltere askerî ataşeleri ve Rum ordusu subayları katıldı.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin aktardığına göre Milley, Rumlardan askeri üsler konusunda ‘diğer ülkelere tanınan hakları ve kolaylık’ talep etti.

ABD halihazırda garantör ülkelerden İngiltere’nin Limasol kenti yakınlarında bulunan Ağratur hava üssü ile Larnaka yakınındaki Dikelya deniz üssünü ortak operasyonlarda kullanıyor.