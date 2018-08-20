Endonezya’daki depremde 12 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’nın Lombok Adası’nda meydana gelen depremlerde ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü. Depremde bin 800 ev de hasar gördü.

Endonezya’nın Lombok Adası’nda dün meydana gelen depremlerde ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, Lombok Adası’nda dün erken saatlerde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 2, geç saatlerde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde de 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Nugroho, ölenlerin çöken binaların altında kalarak ya da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Bölgede bin 800 binanın hasar gördüğünü kaydeden Nugroho, bunlardan yarısındaki hasarın büyük çapta olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından bölgenin bazı yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Lombok Adası’nın doğusunda daha yoğun olarak hissedilen ilk depremim, Rinjani Dağı’nda heyelanlara neden olduğu kaydedildi.

İki hafta önce adada meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 460’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.