Hollanda’da cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek

9 hours önce
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Hollanda İçişleri Bakanı Kasja Ollongren, gömülme ve yakılma dışında cenazelerin kimyasal bir sıvı içerisinde eritilmesini sağlayan “alkali hidrolizi” yöntemine izin vereceklerini açıkladı. Ollongren, ölen kişiden geriye kalan sıvı ve kemiklerin organik gübre ya da biyogaz yapımında kullanılabileceğini söyledi.

Hollanda’da 1955 yılında cenazelerin yakılmasına izin verilmişti. Algemeen Dagblad (AD) gazetesine göre, o tarihten bu yana ilk kez cenaze mevzuatında değişikliğe gidilecek.

Hollanda Sağlık Konseyi, hükümete, cenaze mevzuatının yeniden düzenlenmesini önerdi. Öneride, “güvenli ve sürdürlebilir” bir yöntem olan eritmeye izin verilmesi istendi.

Konseye göre, bu yöntemle tabutlar yeniden kullanılabilir ve yakma işlemine göre daha fazla enerji tasarrufu sağlanır.

Hollanda İçişleri Bakanı Ollongren, “alkali hidrolizi” adı verilen yönteme meclis, cenaze şirketleri ve halk arasında uzun süredir ilgi duyulduğunu belirterek, “Bunu yasa kapsamına alacağız. İnsanlar yakında bu cenaze hizmetini de seçebilecekler” dedi.

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