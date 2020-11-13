Belçikalı kadın ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardropta sakladı

2 days önce
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Belçika’nın Antwerp kentinde, 62 yaşındaki Rita VH. adlı kadının, 38 yıl birlikte yaşadığı Monique adlı kız arkadaşının cesedini 3 yıl gardropta sakladığı ortaya çıktı.

HLN gazetesine göre, Antwerp’teki Kommekanstraat’taki bir apartman dairesinde yaşayan Belçikalı lezbiyen çiftin 38 yıllık hayat arkadaşlığı, Monique’in Nisan 2017 yılında ölmesi nedeniyle sona erdi.

Rita VH., arkadaşlarına ve yakın çevresine Monique’in kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ailesi tarafından Gent şehrinde sessizce toprağa verildiğini söyledi.

Rita, bütün arkadaşlarını davet ederek, kaybettiği sevgilisi için bir kilisede gıyabi cenaze töreni düzenledi. Bu olaydan sonra yaşadığı daireye kimseyi kabul etmeyen Belçikalı kadın, cüzdanında taşıdığı Monique’in fotoğrafını sık sık komşularına göstererek, “Hayatımın aşkıydı” dedi.

Birlikte restoran ya da bara gittiği arkadaşları tarafından eve bırakılan Rita, her defasında hızla kapıyı onların yüzüne kapatarak, evinin koridoruna bile girmelerine izin vermedi.

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