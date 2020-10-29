Fransa’nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı düzenlendi: En az üç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Fransa’nın güney şehri Nice’te düzenlenen bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı üçe çıktı. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
Saldırı Nice’teki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşti. Polis kaynakları, bir kadının başı kesilerek öldürüldüğünü söyledi. Saldırıdan sonra Fransa’da ulusal güvenlik alarmı en yüksek seviyeye çekildi.
Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Alpes-Maritimes bölgesi milletvekili Eric Ciotti, saldırının ‘terör saldırısı olarak değerlendirildiğini’ söyledi.
Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de yaşananların ‘Notre-Dame kilisesinin ortasında bir terör saldırısına işaret ettiğini’ belirtti.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice’e giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.
Diğer yandan Fransız medyası Nice’teki saldırıdan birkaç saat sonra Avignon şehrinde de sokakta çevresindekileri bıçakla öldürmekle tehdit edip ‘Allahu Ekber’ diye bağıran bir kişinin polis tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.
Fransa’nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği de yazılı açıklamasında, Cidde konsolosluğunda bir görevliyi bıçakla yaraladığı belirtilen bir saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.
Nice’te ne oldu?
Nice’te kilisedeki bıçaklı saldırıda üç kişi öldürüldü.
Fransız medyasındaki haberlere göre kilise içinde öldürülen bir kadın ve bir erkek boğazları kesilmiş halde bulundu.
Bir diğer kadın da kiliseden kaçıp yakındaki kafeye girmeye çalışırken birkaç defa bıçaklandı ve daha sonra hayatını kaybetti.
Saldırı anında kilisede bulunan görgü tanıklarının şehir genelinde kurulan özel koruma ve alarm sistemini harekete geçirdikleri bildirildi.
Fransız parlamentosunda saldırıda ölenler bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin kriz değerlendirmesi için bakanları topladı.
Estrosi, gazetecilere açıklamasında ‘polis müdahalesinde yaralanan şüphelinin ‘Allahu Ekber’ diye bağırdığını’ söyledi.
Estrosi, “Bugün, İslami faşizme yeni kurbanlar vererek çok daha ağır bedeller ödemekteyiz. Buna şüphe yok (…) Sürekli ‘Allahu Ekber’ diye tekrar tekrar bağırdı” dedi.
Belediye Başkanı Estrosi, kilise içinde öldürülenlerden birinin bekçi olduğunu ve kilisenin karşısındaki bara doğru kaçmaya çalışırken öldürüldüğünü söyledi.
Estrosi, “Şüpheli saldırgan polis tarafından vuruldu ve gözaltına alındı. Hala yaşıyor, hastaneye götürüldü” dedi ve “Artık yeter. Fransa’nın, topraklarımızda İslami-faşizmden temizlemesi için barışçıl yasalardan kendisini muaf tutmasının vakti gelmiştir” diye konuştu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı kınıyoruz
Türkiye Dişileri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Nice saldırısını kınadı.
Açıklamada “Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz” dendi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter hesabından saldırıyı kınayıp “Tüm kalbimle Fransa’nın yanındayım (…) Bütün Avrupa Fransa ile dayanışma halinde. Barbarlık ve fanatiklik karşısında kararlı ve birlik içinde olacağız” mesajı paylaştı.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de ‘menfur saldırıyı kınadığını’ ifade edip “Bütün Avrupa sizinle” diye seslendi.
Avrupa Parlamentosu Sözcüsü David Sassoli de “Şiddet ve nefreti körükleyip yaymak isteyenler karşısında birlik olma sorumluluğumuz var” açıklaması yaptı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Fransız halkına seslenip “Yalnız değilsiniz” dedi.
Fransa Müslüman İnanç Konseyi’nden kınama
Fransa Müslüman İnanç Konseyi (CFCM) Twitter hesabından saldırıyı kınadı. Açıklamada “Nice’teki Notre-Dame Bazilikası yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz” dendi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.
Nice’te 14 Temmuz 2016 Ulusal Bayramı’nda da silahlı bir saldırgan aracını kutlamalar için toplanan kalabalığa doğru sürmüş, saldırıda en az 86 kişi ölmüştü.
Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldıranın Tunus doğumlu bir Fransız vatandaşı olduğu bildirilmişti.
Nice’te 2016’daki saldırıdan günler sonra da Rouen’deki bir kilisede Papaz Jacques Hamel sabah ayini sırasında boğazı kesilerek öldürülmüştü.
Fransa’nın başkenti Paris’te de 16 Ekim’de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber’in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü.
Soruşturmada Samuel Paty’i öldüren Abdoulakh A.’nın ailesinden dört kişi, Paty’nin çalıştığı okuldaki bir veli ve ‘radikal İslamcı’ olmakla bilinen bir kişinin yanı sıra beş öğrenci gözaltına alınmıştı.