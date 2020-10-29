Fransa’nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı düzenlendi: En az üç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Estrosi, “Bugün, İslami faşizme yeni kurbanlar vererek çok daha ağır bedeller ödemekteyiz. Buna şüphe yok (…) Sürekli ‘Allahu Ekber’ diye tekrar tekrar bağırdı” dedi.

Belediye Başkanı Estrosi, kilise içinde öldürülenlerden birinin bekçi olduğunu ve kilisenin karşısındaki bara doğru kaçmaya çalışırken öldürüldüğünü söyledi.

Estrosi, “Şüpheli saldırgan polis tarafından vuruldu ve gözaltına alındı. Hala yaşıyor, hastaneye götürüldü” dedi ve “Artık yeter. Fransa’nın, topraklarımızda İslami-faşizmden temizlemesi için barışçıl yasalardan kendisini muaf tutmasının vakti gelmiştir” diye konuştu.

Açıklamada “Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz” dendi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter hesabından saldırıyı kınayıp “Tüm kalbimle Fransa’nın yanındayım (…) Bütün Avrupa Fransa ile dayanışma halinde. Barbarlık ve fanatiklik karşısında kararlı ve birlik içinde olacağız” mesajı paylaştı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de ‘menfur saldırıyı kınadığını’ ifade edip “Bütün Avrupa sizinle” diye seslendi.

Avrupa Parlamentosu Sözcüsü David Sassoli de “Şiddet ve nefreti körükleyip yaymak isteyenler karşısında birlik olma sorumluluğumuz var” açıklaması yaptı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Fransız halkına seslenip “Yalnız değilsiniz” dedi.

Fransa Müslüman İnanç Konseyi’nden kınama