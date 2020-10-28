Almanya’dan koronavirüs nedeniyle Türkiye geneline seyahat uyarısı

7 hours önce
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Almanya’nın yaz sezonu döneminde Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya illerine getirdiği seyahat uyarısı muafiyeti 9 Kasım’dan itibaren kaldırılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle riskli ülkeler arasında görülen Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısında güncelleme yaptı. Buna göre seyahat uyarısından muaf tutulan Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya da 9 Kasım’dan itibaren seyahat uyarısı kapsamında yer alacak.

DW’nin haberine göre Yaz turizm sezonunda Türkiye’nin seyahat uyarısı yapılan ülkeler listesinden çıkarılması için Ankara ile Berlin arasında yoğun görüşme trafiği yaşanmış, Türk hükümeti Almanya’ya güçlü baskı uygulamıştı. Ankara’nın koronavirüsle mücadelede kapsamlı bir turizm ve hijyen konsepti sunmasının ardından Berlin, turizmin yoğun olduğu Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya illerini seyahat uyarısının dışında bırakmıştı.

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